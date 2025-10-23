Σημαντική εκτός έδρας αναμέντηση του ΠΑΟΚ σήμερα στη Γαλλία απέναντι στη Λιλ.

Ο ΠΑΟΚ έχει ακόμη μία δύσκολη ευρωπαϊκή αποστολή αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τη Λιλ. Ο δικέφαλος του Βορρά θέλει να ανέβει στη βαθμολογία της League Phase του Europa League έχοντας έναν βαθμό μετά την ισοπαλία στην πρεμιέρα κόντρα στη Μακάμπι Χάιφα και την ήττα με 3-1 από τη Θέλτα στο Βίγκο. Κλειδί για τους Θεσσαλονικείς η ανεβασμένη ψυχολογία μετά την εκτός έδρας νίκη επί της ΑΕΚ στο ντέρμπι της Κυριακής.

«Το πιο σημαντικό είναι να είμαστε έτοιμοι από το ένα παιχνίδι στο άλλο ανάμεσα σε τρεις μέρες, όπως αυτό με την ΑΕΚ και αυτό με την Λιλ, χρειάζεται να βρούμε την καλύτερη δυνατή “χημεία” στον αγωνιστικό χώρο. Να βάλουμε παίκτες που είναι πνευματικά φρέσκοι που θα τρέξουν παραπάνω. Να δώσουν μάχη για να δώσουν ένα καλό επίπεδο απόδοσης. Ενδεχομένως να ήμασταν άτυχοι στον σχεδιασμό, γιατί έχουμε μια δύσκολη σειρά αγώνων με Θέλτα, Ολυμπιακό, ΑΕΚ και τώρα με την Λιλ. Υπάρχουν παίκτες που χρειάζονται μια μέρα, δυο μέρες για να φτάσουν στο μάξιμουμ της αποκατάστασης τους. Όλα αυτά πρέπει να τα υπολογίσουμε για να φτιάξουμε την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα», δήλωσε για το ματς ο Ραζβάν Λουτσέσκου.

Η σέντρα της αναμέτρησης έχει οριστεί για τις 22:00. Θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sports 5.