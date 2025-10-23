Σοκ στη Euroleague προκαλεί η είδηση της σύλληψης του διαιτητή Ούρος Νίκολιτς, ο οποίος εντοπίστηκε με 250.000 ευρώ στο διαμέρισμά του από τη σερβική αστυνομία.

Ο 40χρονος ρέφερι συνελήφθη ύστερα από εντολή του εισαγγελέα, καθώς θεωρείται ύποπτος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εισαγγελίας Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης συνελήφθησαν και άλλα άτομα με τα αρχικά BS, UN, SM, MA, NO, MT και M.Ć, ενώ τρεις ακόμη συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο Σάμπατς και τρεις στο εξωτερικό, οι δύο τελευταίοι στην Ισπανία.

Δείτε το βίντεο από την επιχείρηση της σερβικής αστυνομίας:

Τα σερβικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, της οποίας οι «εγκέφαλοι» βρίσκονται ήδη στη φυλακή, εμπλέκονται σε σοβαρές υποθέσεις. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν περιλαμβάνουν δύο ανθρωποκτονίες και τρεις απόπειρες ανθρωποκτονίας.

Όπως έχει γίνει γνωστό εδώ και λίγη ώρα ο Ούρος Νίκολιτς, διαιτητής της Euroleague φέρεται να εμπλέκεται σε εγκληματική οργάνωση, η οποία εδώ και χρόνια απασχολεί τις Αρχές.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία για το Οργανωμένο Έγκλημα, οι «Vračarci» δραστηριοποιούνταν για τουλάχιστον επτά χρόνια, με τον ηγετικό τους πυρήνα να ελέγχει κυκλώματα εκβιασμών, ξεκαθαρισμάτων λογαριασμών και διακίνησης παράνομων αγαθών. Επικεφαλής τους φέρεται να ήταν ο Νίκολα Βούσοβιτς, γνωστός ως «Τζόνι», ο οποίος συνελήφθη σε μεγάλη διεθνή επιχείρηση της Europol και της σερβικής αστυνομίας στη Βαρκελώνη, μαζί με τον συνεργό του Ούρος Πίπερσκι, που κρατείται στην Πορτογαλία.

Οι ανθρωποκτονίες στις οποίες εμπλέκεται η συμμορία

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Blic, υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι τα μέλη της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας, γνωστής ως «Βρατσάρτσι», της οποίας οι αρχηγοί Νικόλα Βούσοβιτς (ο οποίος βρίσκεται σε φυλακή στη Γερμανία) και Ούρος Πίπερσκι (κρατούμενος σε φυλακή στην Πορτογαλία), εναντίον των οποίων διεξάγεται ποινική διαδικασία ενώπιον του Ειδικού Τμήματος του Ανώτερου Δικαστηρίου του Βελιγραδίου για εγκλήματα οργανωμένου εγκλήματος, διέπραξαν στις 1 Δεκεμβρίου 2018 το έγκλημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση υπό επιβαρυντικές περιστάσεις σε βάρος του V.P.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του 2020 προέβησαν σε τρεις απόπειρες ανθρωποκτονίας εις βάρος του (N.A)., καθώς και σε τρεις περιπτώσεις πρόκλησης γενικού κινδύνου κατά τα έτη 2020 και 2021.

Τα μέλη της συνεργαζόμενης εγκληματικής ομάδας, στις 18 Ιουνίου 2020, διέπραξαν επίσης το έγκλημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση υπό επιβαρυντικές περιστάσεις εις βάρος του K.V., ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του.