«Κατέρρευσε» ο Ολυμπιακός μετά την άδικη αποβολή του Σαντιάγκο Έσε.

Η Μπαρτσελόνα συνέτριψε τον Ολυμπιακό με 6-1 στη Βαρκελώνη, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν με 10 παίκτες στο 57ο λεπτό, μετά την άδικη αποβολή του Σαντιάγκο Έσε με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Έπειτα από αυτό, οι Πειραιώτες «κατέρρευσαν». Ο Φερμίν Λόπεθ πέτυχε χατ τρικ (7΄,39΄,76΄), ο Ράσφορντ σκόραρε δύο φορές (74΄,79΄) και ο Γιαμάλ πέτυχε ένα γκολ, εκτελώντας πέναλτι (68΄). Ο Ελ Κααμπί πέτυχε το μοναδικό γκολ του Ολυμπιακού, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι (54΄).

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο «Μονζουίκ» στο 7ο λεπτό. Ο Γιαμάλ «άδειασε» όποιον βρήκε μπροστά του μέσα στην περιοχή, η μπάλα έφτασε στον Φερμιν Λόπεθ και αυτός την έστειλε στα δίχτυα.

Στην έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός «μπήκε» ξανά στο ματς, με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ελ Κααμπί στο 54ο λεπτό. Ο Μαροκινός σκόραρε με κεφαλιά, η φάση ελέγχθηκε από το VAR για οφσάιντ του Ποντένσε, όμως ο Έρικ Γκαρθία είχε βρει τη μπάλα με το χέρι, παραχωρώντας πέναλτι στους «ερυθρόλευκους».

Όμως, στο 57ο λεπτό ο Ελβετός διαιτητής Σνάιντερ «είδε» χτύπημα του Έσε στον Κασαδό και έδειξε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα τον Αργεντινό. Έπειτα από αυτό, ο Ολυμπιακός κατέρρευσε και δέχθηκε τέσσερα γκολ μέσα σε 11 λεπτά.

Ο Ράσφορντ πρόλαβε την έξοδο του Τζολάκη και βρέθηκε στο έδαφος. Πέναλτι που αξιοποίησε ο Λαμίν Γιαμάλ για το 3-1 στο 68΄. Στο 74΄ ο Ράσφορντ βρέθηκε στην περιοχή και πλάσαρε υποδειγματικά πετυχαίνοντας το 4ο γκολ των γηπεδούχων. Στο 76΄ ο Φερμίν Λόπεθ ολοκλήρωσε το χατ-τρικ του από ασίστ του Μπάρντγκι και Στο 79΄ ο Ράσφορντ με σουτ από το ύψος της περιοχής «έγραψε» το τελικό 6-1.

Μπαρτσελόνα (Χάνσι Φλικ): Τσέζνι, Μπαλντέ (75΄ Μαρτίν), Έρικ Γκαρθία, Κουμπαρσί, Κουντέ (75΄ Αραούχο), Κασαδό, Πέδρι (80΄ ), Ντρο Φερνάντεθ (58΄ Ντε Γιονγκ), Γιαμάλ (75΄ Μπάρντγκι) , Φερμίν, Ράσφορντ

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουΐς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα (53΄ Μπρούνο), Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια, Ντάνι Γκαρθία, Έσε, Τσικίνιο (31΄λ.τρ. Νασιμέντο), Ποντένσε (77΄ Ταρέμι), Μαρτίνς (46΄ Μουζακίτης), Ελ Κααμπί (77΄ Γιάρεμτσουκ)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ