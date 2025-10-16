Λάθος χαρακτηρίζει την απόφαση αποκλεισμού των οπαδών για το παιχνίδι του Europa League και ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Οι οπαδοί της Μακάμπι Τελ Αβίβ δεν θα παρακολουθήσουν από κοντά τον αγώνα με την Άστον Βίλα για το Europa League στις 6 Νοεμβρίου καθώς υπάρχουν έντονες ανησυχίες για την ασφάλεια.

Η αστυνομία έχει χαρακτηρίσει τον αγώνα ως «υψηλού κινδύνου» με βάση «τρέχουσες πληροφορίες και προηγούμενα περιστατικά, συμπεριλαμβανομένων βίαιων συγκρούσεων και εγκλημάτων μίσους που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα του UEFA Europa League του 2024 μεταξύ του Άγιαξ και της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Άμστερνταμ». Πρόσθεσε ότι θεωρεί πως το μέτρο θα «βοηθήσει στον μετριασμό των κινδύνων για τη δημόσια ασφάλεια» και ότι παραμένει «σταθερή στην υποστήριξή της προς όλες τις πληγείσες κοινότητες ενώ επιβεβαιώνει τη στάση μηδενικής ανοχής μας στα εγκλήματα μίσους σε όλες τις μορφές τους».

Η Άστον Βίλα δήλωσε ότι η τοπική συμβουλευτική ομάδα ασφαλείας είχε δώσει εντολή στον σύλλογο να μην «επιτραπεί η είσοδος φιλάθλων εκτός έδρας».

«Ο σύλλογος βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και τις τοπικές αρχές καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, με την ασφάλεια των οπαδών που θα παρευρεθούν στον αγώνα και την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής να είναι στην πρώτη γραμμή οποιασδήποτε απόφασης», ανέφερε η Άστον Βίλα με αφορμή τα περυσινά έκτροπα στο Άμστερνταμ μετά τον αγώνα του Άγιαξ με την Μακάμπι.

Μια έκθεση της ολλανδικής αστυνομίας σχετικά με τις αναταραχές που σημειώθηκαν επί δύο ημέρες, διαπίστωσε ότι οι οπαδοί της Μακάμπι είχαν κατεβάσει μια παλαιστινιακή σημαία από την πρόσοψη ενός κτιρίου και την έκαψαν, φώναζαν «Γα@@ου, Παλαιστίνη» και βανδάλισαν ένα ταξί, μεταξύ άλλων πριν από τον αγώνα.

Μετά τον αγώνα, τα έκτροπα συνεχίστηκαν. Πέντε άτομα κατέληξαν στο νοσοκομείο, άλλα 20 με 30 με ελαφρείς τραυματισμούς ενώ έγιναν 62 συλλήψεις.

Αντιδράσεις από Ισραήλ και Στάρμερ

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ, αποκάλεσε την απόφαση ντροπή και ζήτησε να αναιρεθεί. «Ντροπιαστική απόφαση! Καλώ τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου να αναιρέσουν αυτή την δειλή απόφαση!» έγραψε στο Χ.

Η Εκστρατεία Αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη δήλωσε ότι ο αγώνας πρέπει να ακυρωθεί, γράφοντας πως «οι ισραηλινές ποδοσφαιρικές ομάδες δεν πρέπει να παίζουν σε διεθνή τουρνουά ενώ διαπράττουν γενοκτονία και απαρτχάιντ».

Αντίδραση προκάλεσε η απόφαση και από πλευράς Στάρμερ. Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας δήλωσε πως η απόφαση αυτή είναι λάθος. «Δεν θα ανεχθούμε τον αντισημιτισμό στους δρόμους μας. Ο ρόλος της αστυνομίας είναι να διασφαλίσει ότι όλοι οι οπαδοί του ποδοσφαίρου μπορούν να απολαύσουν το παιχνίδι, χωρίς φόβο βίας ή εκφοβισμού».

