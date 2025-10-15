Έξι αθλήτριες και ένας αθλητής εκπροσωπούν την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Wakeboard 2025, που διεξάγεται στο Ντελτέμπρε της Ισπανίας.
Στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, σήμερα (15/10), η Θάλεια Πετροπούλου, με σκορ 4,78, προκρίθηκε στον τελικό της κατηγορίας 40+ γυναικών, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή (17/10).
Στην κατηγορία Junior γυναικών, η Αλεξάνδρα Καββαδά (33,89) και η Στυλιανή- Ευγενία Μπαραλιάκου- Σακελλαρίου (7,33) δεν πήραν την απευθείας πρόκριση, αλλά θα έχουν δεύτερη ευκαιρία αύριο, Πέμπτη, στα ρεπεσάζ.
Η ελληνική ομάδα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Wakeboard
- Ανδρεοπούλου Κατερίνα (Open Γυναίκες)
- Βαβάλου Λουκία (U14 Κορίτσια)
- Καββαδά Αλεξάνδρα (Junior Γυναίκες)
- Μπαραλιάκου–Σακελλαρίου Στυλιανή-Ευγενία (Junior Γυναίκες)
- Πετροπούλου Θάλεια, (40+ Γυναίκες)
- Πολυζωγοπούλου Ναυσικά-Ιωάννα (U14 Κορίτσια)
- Φατσής Δημήτρης (40+ Άνδρες)