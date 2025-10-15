Στο Ντελτέμπρε διεξάγεται το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Wakeboard.

Έξι αθλήτριες και ένας αθλητής εκπροσωπούν την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Wakeboard 2025, που διεξάγεται στο Ντελτέμπρε της Ισπανίας.

Στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, σήμερα (15/10), η Θάλεια Πετροπούλου, με σκορ 4,78, προκρίθηκε στον τελικό της κατηγορίας 40+ γυναικών, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή (17/10).

Στην κατηγορία Junior γυναικών, η Αλεξάνδρα Καββαδά (33,89) και η Στυλιανή- Ευγενία Μπαραλιάκου- Σακελλαρίου (7,33) δεν πήραν την απευθείας πρόκριση, αλλά θα έχουν δεύτερη ευκαιρία αύριο, Πέμπτη, στα ρεπεσάζ.

Η ελληνική ομάδα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Wakeboard