«Πραγματοποιείται ένα όνειρο», δήλωσε η Κλαυδία για τη συμμετοχή της στην τελετή παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας.

Ως παιδί, η Κλαυδία είχε ονειρευτεί τη συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς αγώνες. Μπορεί να την κέρδισε η μουσική, αλλά μέσω αυτής θα ζήσει ένα κομμάτι της μεγαλύτερης αθλητικής διοργάνωσης.

Η 23χρονη, που εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision 2025, θα τραγουδήσει στην τελετή παράδοσης της Ολυμπιακής φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς 2026 σε Μιλάνο και Κορτίνα. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 4 Δεκεμβρίου, στο Παναθηναϊκό στάδιο (11:00) και η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Σήμερα, Παρασκευή, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, συναντήθηκε με την Κλαυδία και ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στην τελετή παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας.

«Συγχαρητήρια για την παρουσία σου στη Eurovision, μας συγκίνησες όλους. Μου άρεσες πολύ και στο Παναθηναϊκό στάδιο, στο αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη, που τραγούδησες ένα ποντιακό. Είσαι τρομερή ερμηνεύτρια», της είπε ο πρόεδρος της ΕΟΕ όταν την υποδέχθηκε.

{https://www.youtube.com/watch?v=FaTpN09mFkg}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Λίγο αργότερα, ανακοινώθηκε η συμμετοχή της τραγουδίστριας στην τελετή. «Με χαρά παρουσιάζω σήμερα την αγαπημένη σε όλους τους Έλληνες και ειδικότερα στα νέα παιδιά, Κλαυδία, που τίμησε τη χώρα μας στον τελευταίο διαγωνισμό της Eurovision», είπε ο Ισίδωρος Κούβελος. «Εκ μέρους της ΕΟΕ θέλω να την ευχαριστήσω από καρδιάς που δέχθηκε αμέσως να αποτελέσει ένα κομμάτι της τελετής και να είναι κοντά μας. Εκτός του ότι είναι ένα σπουδαίο παιδί με αξίες, είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει τον αθλητισμό και ήταν και η ίδια αθλήτρια», συμπλήρωσε.

Η αφή της Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες Μιλάνο- Κορτίνα θα πραγματοποιηθεί στις 26 Νοεμβρίου και στις 4 Δεκεμβρίου θα παραδοθεί στους Ιταλούς. Η τελετή θα ξεκινήσει στις 11:00 και η Κλαυδία θα εμφανιστεί αρχικά στο pre-event show και στη συνέχεια- αφού εφαρμοστεί το πρωτόκολλο- κατά την αναχώρηση της Φλόγας «θα τραγουδήσει την “Αστερομάτα” ώστε να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί η τελετή με την Κλαυδία», κατέληξε ο κ. Κούβελος.

{https://www.youtube.com/watch?v=PaxKavkUXDI}

Κλαυδία: Είχα ονειρευτεί να πάρω μέρος στους Ολυμπιακούς αγώνες

«Σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου για την τιμή που μας επιλέξατε για να συμμετέχουμε σε αυτή την τόσο σημαντική τελετή. Είναι πολύ συγκινητικό να είμαι μέρος αυτής», δήλωσε η Κλαυδία.

«Μεγάλωσα μέσα στον αθλητισμό, έχει υπάρξει τεράστιο κομμάτι της ζωής μου και αυτού που είμαι σήμερα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, ανυπομονώ για αυτή την τελετή, η οποία θα είναι και ένα πολύ σημαντικό στιγμιότυπο για τη δική μου πορεία», συμπλήρωσε.

Δήλωσε «μεγάλη θαυμάστρια» των αθλημάτων και των Ολυμπιακών αγώνων, στους οποίους είχε ονειρευτεί να συμμετάσχει όταν ήταν παιδί. «Πραγματοποιείται ένα μικρό όνειρο που μπορώ να είμαι, όχι στους Ολυμπιακούς αγώνες, αλλά… παραδίπλα στις τελετές», πρόσθεσε.

{https://www.youtube.com/watch?v=tHaQG2SJnSk}

Σημειώνεται πως το υπουργείο Παιδείας έχει στείλει εγκύκλιο σε όλα τα σχολεία, για να παραστούν στο Παναθηναϊκό στάδιο. «Η μέχρι τώρα προσέγγιση είναι αρκετά μεγάλη, εύχομαι να είναι για όλους τους μαθητές μια βιωματική εμπειρία. Το τελετουργικό, η Αφή και η παράδοση και οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι όνειρο ζωής για όλους», δήλωσε ο διευθυντής Φυσικής Αγωγής του υπουργείου Παιδείας, Δημήτρης Κερερές.