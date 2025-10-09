Η Εθνική Ελλάδος παίζει για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Ο Alpha συντροφεύει την Εθνική ομάδα ποδοσφαίρουστο ταξίδι με προορισμό την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Απόψε, στις 21:45, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αντιμετωπίζει τη Σκωτία στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του 3ου προκριματικού ομίλου.

Από το «Hamden Park» οι Νίκος Νταμπίζας, Ισίδωρος Πρίντεζης και Σπύρος Νάσιος θα μας μεταφέρουν το κλίμα, λίγο πριν από τη σέντρα, με συνεντεύξεις και δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Μαζί τους στο γήπεδο και ο Στέλιος Γιαννακόπουλος.

Το ποδοσφαιρικό υπερθέαμα ξεκινά στις 21:00 με την Pre Game εκπομπή και τον Άγγελο Στυλιάδη να φιλοξενεί στο στούντιο τον διεθνή τερματοφύλακα του Ατρομήτου, Λευτέρη Χουτεσιώτη.

