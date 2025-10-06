«Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου σε καμία πλατφόρμα, φτάνει», έγραψε στο Instagram ο Αντετοκούνμπο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξέσπασε στο Instagram, για ψέματα που αφορούν στην οικογένειά του και απαιτεί: «Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου σε καμία πλατφόρμα… φτάνει».

Η ανάρτηση του Greek Freak έγινε λίγες ώρες έπειτα από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η σύζυγός του, Μαράια και τα τέσσερα παιδιά τους εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα. Τα ίδια δημοσιεύματα ανέφεραν σε ποιο ιδιωτικό σχολείο φοιτούν πλέον τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της οικογένειας.

«Σταματήστε να λέτε ψέματα και να θέτετε σε κίνδυνο την οικογένειά μου. Η δημοσιότητα είναι αποτέλεσμα δικών μου επιλογών, όχι των παιδιών μου. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να μεγαλώνει χωρίς την πίεση της δημοσιότητας», τόνισε μέσω story ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Υπογράμμισε ότι κάθε παιδί χρειάζεται χώρο να αναπτυχθεί χωρίς «να νιώθει ότι παρακολουθείται ή κρίνεται» και υπογράμμισε ότι ως γονιός έχει ευθύνη να προστατεύσει την ιδιωτική ζωή των παιδιών του, προκειμένου να μεγαλώσουν με αυτοπεποίθηση, αξιοπρέπεια και αίσθημα ασφάλειας.

«Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου σε καμία πλατφόρμα… φτάνει», κατέληξε ο σταρ των Μπακς.

Η ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούμπο

