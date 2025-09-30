UEFA Europa League: ΘΕΛΤΑ – ΠΑΟΚ. Πέμπτη 2 Οκτωβρίου στις 22:00 στον ΑΝΤ1.

Ο ΑΝΤ1 την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου στις 22:00 φιλοξενεί ζωντανά τον αγώνα για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League ανάμεσα στην Θέλτα και τον ΠΑΟΚ.

Η πρώτη εκτός έδρας αναμέτρηση του ΠΑΟΚ στο φετινό UEFA Europa League έρχεται με ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων που θα πραγματοποιηθεί στην Ισπανία, εκεί όπου ο Δικέφαλος θα ψάξει το πρώτο του τρίποντο κόντρα στη Θέλτα. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θέλει να αφήσει πίσω της το 0-0 της πρεμιέρας κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και να πάρει την πρώτη του νίκη στη League Phase.

Ο ΠΑΟΚ τρέχει ένα αρνητικό σερί τεσσάρων αγώνων χωρίς νίκη σε όλες τις διοργανώσεις και θέλει να κάνει μία νέα αρχή με αντίπαλο την Θέλτα, που βρίσκεται σε αγωνιστική κρίση, καθώς αγνοεί τη χαρά της νίκης τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Σε οκτώ επίσημους αγώνες σε La Liga και UEFA Europa League, η ομάδα της Γαλικίας μετρά 5 ισοπαλίες και 3 ήττες, μία εξ αυτών με 2-1 κόντρα στη Στουτγκάρδη για την 1 η αγωνιστική της League Phase.

Στην περιγραφή της αναμέτρησης θα είναι οι απεσταλμένοι του ΑΝΤ1 στο Βίγκο, Μανώλης Σφακάκης και Αλέξης Σπυρόπουλος και στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ ο Θωμάς Μίχος.

Η αγωνιστική δράση ξεκινά στις 21:30 με ένα pre-game show που θα μεταδοθεί στον ΑΝΤ1 και στο antenna.gr/football και θα μας βάλει στο κλίμα του αγώνα. Σε απευθείας σύνδεση από το «Balaidos» θα παρακολουθήσουμε δηλώσεις από παίκτες και προπονητές των δύο αντιπάλων, καθώς και όλο το ρεπορτάζ λίγο πριν την σέντρα του αγώνα στις 22:00, που θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ΑΝΤ1 και θα προβληθεί ταυτόχρονα στο antenna.gr/football και στο ΑΝΤ1+.

Αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, στις 00:00 έρχεται στον ΑΝΤ1 η εκπομπή «The Football Show», με εκτενές ρεπορτάζ ζωντανά από το γήπεδο και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Η Αριάνα Παπαγιάννη και ο Γρηγόρης Ατρείδης υποδέχονται τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, ο οποίος θα σχολιάζει με τον δικό του μοναδικό τρόπο τα πεπραγμένα όλων των αναμετρήσεων.

Ακόμα θα παρακολουθήσουμε τα καλύτερα στιγμιότυπα και εκτενές ρεπορτάζ από τον αγώνα του Παναθηναϊκού κόντρα στη Γκόου Αχέντ Ίγκλς στο ΟΑΚΑ, με τον Γιώργο Τριανταφυλλίδη να μεταφέρει όλα όσα θα έχουν συμβεί, αλλά και από την πρεμιέρα της ΑΕΚ στο UEFA Conference League με αντίπαλο την Τσέλιε, με τον Μιχάλη Τσίγκρη να μεταφέρει το κλίμα από τη Σλοβενία. Και φυσικά, όλα τα γκολ της βραδιάς του UEFA Europa League και του UEFA Conference League.

Τη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπών και μεταδόσεων έχει μία έμπειρη και δυναμική ομάδα που αποτελείται από τους: Γιώργο Τριανταφυλλίδη, Λίτσα Ιωάννου, Μανώλη Μανή, Αλέξανδρο Ξενικάκη, Γιώργο Σπανουδάκη, Βασίλη Πλακογιάννη, Μιχάλη Τσίγκρη, Θωμά Μίχο, Γιώργο Ανανίδα, Τερέζα Κουίκ και Βασίλη Παπαδόπουλο.

Δείτε όλους τους αγώνες του UEFA Europa League και του UEFA Conference League, κάθε Πέμπτη ζωντανά, σε όλες τις συσκευές μέσα από το ΑΝΤ1+ (antennaplus.gr), μαζί με όλα τα κανάλια COSMOTE SPORT.

Οι κορυφαίοι αγώνες του UEFA Europa League και UEFA Conference League έρχονται στον ΑΝΤ1.

{https://www.youtube.com/watch?v=Y0OAco_mcRQ}