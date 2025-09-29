Κερδισμένοι της αγωνιστικής ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός που πήραν τους 3 πόντους. Πίσω έμεινε ο ΠΑΟΚ.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει ανοδικά και το επιβεβαίωσε στο Αγρίνιο, παίρνοντας την πρώτη του νίκη στη φετινή Super League με 2-1 απέναντι στον μαχητικό Παναιτωλικό. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με εύστοχο πέναλτι του Αγκίρε, όμως ο Τετέ ισοφάρισε, για να έρθει στο 90+5’ η «χρυσή» αλλαγή του Χρήστου Κόντη, ο Γερεμέγεφ, και να χαρίσει στους «πράσινους» τους τρεις βαθμούς. Να σημειωθεί ότι το «τριφύλλι» έχει ακόμη ένα ματς λιγότερο.

Στην Τρίπολη, ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να διατηρηθεί στην κορυφή μαζί με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Αν και προηγήθηκε με 3-1 απέναντι στον Αστέρα, τελικά έμεινε στο 3-3, χάνοντας δύο πολύτιμους βαθμούς. Έτσι, ο «δικέφαλος του Βορρά» συμπλήρωσε δεύτερο σερί παιχνίδι χωρίς νίκη, μετά το 0-0 με τον Παναιτωλικό στην Τούμπα, και πλέον στρέφει την προσοχή του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Η ΑΕΚ από την πλευρά της λύγισε τον Βόλο στην OPAP Arena με 1-0 και παραμένει στην κορυφή μαζί με τον Ολυμπιακό. Το μοναδικό γκολ σημείωσε ο Πιερό στο 54ο λεπτό –ο οποίος είχε και δοκάρι λίγο πριν το φινάλε–, ενώ το παιχνίδι ήταν ιστορικό για τον Πέτρο Μάνταλο, που έφτασε τα 300 επίσημα παιχνίδια με την «κιτρινόμαυρη» φανέλα.

Τέλος, η Κηφισιά πανηγύρισε την πρώτη της εκτός έδρας νίκη στο πρωτάθλημα, επικρατώντας με 3-1 του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Ανδρέας Τεττέη, που σημείωσε το 1-2 και μοίρασε την ασίστ στο 1-3. Οι Κρητικοί είχαν ισοφαρίσει προσωρινά με τον Ανδρούτσο στο 65’, ωστόσο από το 43’ αγωνίζονταν με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Σενγκέλια.

Η βαθμολογία της Super League

1. Ολυμπιακός 13 βαθμοί (13-3 γκολ)

2. ΑΕΚ 13 βαθμοί (6-1)

3. ΠΑΟΚ 11 βαθμοί (7-4)

4. Άρης 10 βαθμοί (6-4)

5. Λεβαδειακός 7 βαθμοί (10-7)

6. Κηφισιά 7 βαθμοί (9-8)

7. Βόλος 6 βαθμοί (4-7)

8. Παναθηναϊκός 5 βαθμοί (6-6)

9. Ατρόμητος 4 βαθμοί (4-4)

10. Παναιτωλικός 4 βαθμοί (4-6)

11. ΑΕΛ 3 βαθμοί (4-5)

12. ΟΦΗ 3 βαθμοί (3-9)

13. Αστέρας Τρίπολης 2 βαθμοί (6-10)

14. Πανσερραϊκός 2 βαθμοί (2-10)