Το «αντίο» του Σεπτεμβρίου και το «καλημέρα» του Οκτωβρίου φέρνουν, εκτός από την γενική απεργία, ένα τετραήμερο γεμάτο ποδόσφαιρο και μπάσκετ υψηλότατου επιπέδου στις τέσσερις γωνιές της Ευρώπης.



Από την μια, στην δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League και του Europa League, προστίθεται η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa Conference League. Και, ως διπλό και ιδιαίτερα γλυκό… κερασάκι, γίνεται τζάμπολ και μάλιστα με διπλή αγωνιστική, στην πιο συναρπαστική Euroleague των τελευταίων ετών, με το Final Four να διεξάγεται τον επόμενο Μάιο στην Αθήνα για πρώτη φορά μετά από 19 ολόκληρα χρόνια!



Οι Αιώνιοι κάνουν πρεμιέρα απόψε, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την πάντα επικίνδυνη Μπάγερν Μονάχου στο κλειστό του ΟΑΚΑ (Τρίτη 30/09, 21:15) και τον Ολυμπιακό να δοκιμάζεται στην «καυτή» έδρα της Μπασκόνια (30/09, 21:30).



Την σκυτάλη παίρνει το βράδυ της Τετάρτης (01/10, 22:00) ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει την πολύ δυνατή Άρσεναλ στο «Emirates», όπου πάντως οι Ερυθρόλευκοι έχουν πολύ ευχάριστες αναμνήσεις, αφού μετρούν τρεις διαδοχικές νίκες (3-2, 2-1 και 1-0), με την μεσαία κατά σειρά να τους δίνει μια από τις πιο μεγάλες προκρίσεις της ευρωπαϊκής τους ιστορίας.



Η Interwetten.gr δεν θα μπορούσε να λείψει από αυτό το… πάρτι και το κάνει με μια σούπερ απόδοση 67.87 (!), η οποία προκύπτει από Bet Builder με εννέα επιλογές από τις δύο αναμετρήσεις της Euroleague και αυτή του Champions League.



Έχουμε και λέμε: Νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μπάγερν, να σημειωθούν πάνω από 171,5 πόντοι συνολικά και ο περυσινός MVP Κέντρικ Ναν να έχει πάνω από 19,5 πόντους, νίκη του Ολυμπιακού στην χώρα των Βάσκων, να σημειωθούν πάνω από 168,5 πόντοι συνολικά και ο «καυτός» Εβάν Φουρνιέ να πετύχει πάνω από 15,5 πόντους, αλλά και να σκοράρουν οι δύο ομάδες στο Λονδίνο, να σημειωθούν πάνω από 2,5 γκολ και να βρει δίχτυα ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.



Εκτός, βεβαίως, από τις αναμετρήσεις με ελληνικό ενδιαφέρον σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο, το διήμερο περιλαμβάνει και άλλα σπουδαία παιχνίδια που συναρπάζουν τους φιλάθλους στην Γηραιά Ήπειρο και όχι μόνο.



Στο Champions League ξεχωρίζουν οι μονομαχίες Τσέλσι – Μπενφίκα (29/09, 22:00), με την επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο ως αντίπαλος στο «Στάμφορντ Μπριτζ» και, βεβαίως, το Μπαρτσελόνα – Παρί Σεν Ζερμέν (01/10, 22:00), έστω και αν ο Λαμίν Γιαμάλ δεν θα έχει την ευκαιρία να τα… πει με τον (τραυματία) Ουσμάν Ντεμπελέ, μετά την πρόσφατη νίκη του τελευταίου στην «Χρυσή Μπάλα».



Η Interwetten.gr παίζει… μεγάλη μπάλα σε όλα τα μέτωπα, με 0% γκανιότα *, εκατοντάδες ειδικές αγορές, Bet Builder, ξεχωριστά Match Combo, Odds Boost και σπέσιαλ αποδόσεις, ενώ στο μπάσκετ προσφέρει εκατοντάδες ειδικές αγορές με στατιστικά και για ματσάρες όπως το Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα (29/09, 19:00) και Φενέρμπαχτσε – Παρί (01/10, 20:45).



