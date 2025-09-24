Αμέτρητες επιλογές, ασφαλείς πληρωμές και επιβράβευση για τους παίκτες! 21+

Μια εβδομάδα μετά την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στην League Phase του Champions League, την σκυτάλη παίρνουν το επόμενο διήμερο ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, οι οποίοι ρίχνονται στην μάχη της League Phase του Europa League.



Ο Δικέφαλος θέλει να αφήσει πίσω τα αρνητικά αποτελέσματα στην ελληνική Super League και να μπει με το δεξί, υποδεχόμενος στην Τούμπα την Μακάμπι Τελ Αβίβ (Τετάρτη 24/09, 19:45) και με νωπές τις μνήμες από το εμφατικό 5-0 επί της Ριέκα στα πλέι οφ.



Λίγες ώρες αργότερα (Πέμπτη 25/09, 22:00), στον συνθετικό χλοοτάπητα του γηπέδου της Γιουνγκ Μπόις, το Τριφύλλι ψάχνει την πολύτιμη (και) σε αυτή την διαδικασία εκτός έδρας νίκη, στην σκιά των σεναρίων για τον νέο προπονητή και στα απόνερα του συναρπαστικού ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.



Η Interwetten.gr παίζει… μεγάλη ευρωπαϊκή μπάλα με απόδοση 28.70, η οποία προκύπτει από Bet Builder με επιλογές από τις πρώτες αναμετρήσεις ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού, στον δρόμο προς την 24άδα της League Phase που δίνει εισιτήριο για τα νοκ άουτ.



Έχουμε και λέμε: Στην Τούμπα, να πετύχει η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου την πρώτη της νίκη, να σημειωθούν συνολικά 2,5 γκολ και να βρει δίχτυα ο Γιώργος Γιακουμάκης, ο οποίος πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ κόντρα στην Ριέκα.



Και, στην Ελβετία, «διπλό» της ομάδας του Χρήστου Κόντη, να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και να το κάνει για τους Πράσινους ο Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος με το «καλημέρα» έχει επιβεβαιώσει την φήμη που τον συνοδεύει ως πολύ αξιόπιστος σκόρερ.



Όλη η δράση των κορυφαίων διοργανώσεων στην Interwetten με δυνατές αποδόσεις, πολλά ειδικά στοιχήματα και πλούσιο Live Betting! 21+



Εκτός, βεβαίως, των αναμετρήσεων των δύο ελληνικών ομάδων, η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League περιλαμβάνει άλλα 16 παιχνίδια, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν Νις – Ρόμα, Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ, Άστον Βίλα – Μπολόνια, Ζάλτσμπουργκ – Πόρτο και Στουτγκάρδη – Θέλτα.



Φαντάζει ως ένα ιδανικό ορεκτικό για την επόμενη, σούπερ εβδομάδα, η οποία έχει αγώνες ΚΑΙ στις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αφού η ΑΕΚ κάνει πρεμιέρα στο Europa Conference League, ενώ εκκινεί και η Euroleague, με διπλή μάλιστα αγωνιστική!



H Interwetten.gr δεν κάνει… διακρίσεις και παίζει σε όλα τα ταμπλό: Στο ποδόσφαιρο με 0% γκανιότα *, εκατοντάδες ειδικές αγορές, Bet Builder, ξεχωριστά Match Combo και Odds Boost, αλλά και στο μπάσκετ με δεκάδες ειδικές αγορές για πόντους, ριμπάουντ, ασίστ, κλεψίματα και τρίποντα, μεταξύ πολλών άλλων.



Interwetten, η 1η στοιχηματική που μπήκε στο διαδίκτυο. Με κορυφαία πλατφόρμα σε Mobile και Tablet! 21+



* Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές



* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις



21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ