Αναλυτικά όλα τα βραβεία του ΠΣΑΠΠ για τους κορυφαίους της περιόδου 2024-25.

Ο ΠΣΑΠΠ βράβευσε τους κορυφαίους της σεζόν 2024-25 στην γιορτή του ποδοσφαίρου, από την οποία δεν έλειψαν οι συγκινητικές στιγμές, αλλά και οι ευχές για ένα πρωτάθλημα χωρίς βία.

Κορυφαίος ποδοσφαιριστής αναδείχθηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Αυτή είναι η τρίτη χρονιά που βραβεύεται ο παίκτης του ΠΑΟΚ, καθώς προηγήθηκαν δύο φορές που τιμήθηκε ως ο κορυφαίος νέος ποδοσφαιριστής.

«Ευχαριστώ πολύ τους συμπαίκτες μου, τον προπονητή μου και την ομάδα μου, γιατί είναι ομαδικό αυτό το έπαθλο. Θέλω να υπάρχει μια χρονιά χωρίς βία και ένα άκρως ανταγωνιστικό πρωτάθλημα», ανέφερε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στο μήνυμά του.

Ελ Κααμπί: Να κερδίσουμε πρωτάθλημα, Κύπελλο, γιατί όχι και Champions League

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί αναδείχθηκε καλύτερος ξένος ποδοσφαιριστής. Ο παίκτης του Ολυμπιακού ευχαρίστησε την ομάδα του και τη σύζυγό του για τη στήριξή τους.

* Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Δεν θέλω να ξεχάσω να ευχαριστήσω τους οπαδούς μας, που μου δίνουν ενέργεια σε κάθε αγώνα και ξέρω ότι θα συνεχίσουν να μας στηρίζουν. Για να κερδίσουμε το πρωτάθλημα, το Κύπελλο και γιατί όχι το Champions League», πρόσθεσε.

Ο Μεντιλίμπαρ κορυφαίος προπονητής

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ψηφίστηκε κορυφαίος προπονητής για την προηγούμενη σεζόν, στην οποία οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του νταμπλ.

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσου με ψήφισαν αν και οι άλλοι δύο υποψήφιοι επίσης (σ.σ. Νίκος Παπαδόπουλος, Μίλαν Ράσταβατς) θα μπορούσαν να κερδίσουν αυτό το βραβείο», δήλωσε αρχικά. «Θέλω να ευχαριστήσω τους ποδοσφαιριστές μου, χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν τίποτα. Η μεγάλη μου επιθυμία είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο να συνεχίσει να ανεβαίνει και να γίνεται όλο και καλύτερο», πρόσθεσε.

Δέσποινα Χατζηνικολάου: Απέτυχα πολλές φορές για να βρίσκομαι εδώ σήμερα

Η Δέσποινα Χατζηνικολάου αναδείχθηκε κορυφαία ποδοσφαιρίστρια της προηγούμενης σεζόν και η παίκτρια της ΑΕΚ θέλησε να στείλει ένα μήνυμα σε όσους αντιμετωπίζουν εμπόδια.

«Η στήριξή σας μου δίνει δύναμη και κίνητρο να κάνω αυτό που αγαπώ. Θα ήθελα να το αφιερώσω στην ομάδα μου, την ΑΕΚ και την οικογένειά μου που είναι πάντα δίπλα μου και μου έμαθε να μην τα παρατάω ποτέ», σημείωσε αρχικά.

«Τα τελευταία χρόνια υπέφερα από τους τραυματισμούς μου και σκέφτηκα πολλές φορές να τα παρατήσω. Όμως αν είχα πει “ναι”, δεν θα βρισκόμουν σήμερα εδώ να βραβεύομαι. Το αναφέρω για να δώσω ένα παράδειγμα στους αθλητές- αθλήτριες και κυρίως στα νέα παιδιά, ότι θα έρθουν πολλά εμπόδια, αλλά εάν έχεις πίστη, πείσμα και υπομονή σε αυτό που κάνεις, μπορείς να καταφέρεις πράγματα που ούτε εσύ ο ίδιος δεν φανταζόσουν. Πιστέψτε με, απέτυχα πολλές φορές για να βρίσκομαι σήμερα εδώ και να κρατάω αυτό το βραβείο στα χέρια μου. Για αυτό, να έχετε πίστη σε ό,τι κάνετε και όλα θα πάνε καλά», κατέληξε.

Η συγκινητική στιγμή με τον μικρό Μιχαήλ

Μία από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς ήταν όταν ανέβηκε στη σκηνή ο μικρός Μιχαήλ, για να βραβευθεί. Τον περασμένο Μάρτιο, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και ο Σταύρος Πήλιος έδωσαν τις φανέλες τους στο αγόρι, ο οποίος έδωσε μάχη με τον καρκίνο.

Ευχαριστώντας για το βραβείο, ο Μιχαήλ ξέσπασε σε κλάματα προσπαθώντας να στείλει το μήνυμά του. Αφού ευχαρίστησε τους δύο ποδοσφαιριστές που του έδωσαν τις φανέλες τους, ο μικρός φίλος της ΑΕΚ συνέχισε ιδιαίτερα συγκινημένος: «Θα ήθελα να περάσω ένα μήνυμα. Η βία στα γήπεδα δεν έχει καμία θέση. Θα ήθελα να αφιερώσω το βραβείο στην οικογένειά μου, στο Make a wish που μου έδωσε την ευκαιρία να είμαι κοντά στην ομάδα μου και σε όλα τα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη στο Ογκολογικό νοσοκομείο “Μαριάννα Βαρδινογιάννη – Ελπίδα”». Στο τέλος, όλοι σηκώθηκαν όρθιοι και χειροκρότησαν το αγόρι.

Οι βραβεύσεις Χριστοδουλόπουλου - Νίνη και το μήνυμα Νιόπλια στον Λέτο

Οι Σωτήρης Νίνης, Αντελίνο Βιεϊρίνια και Ζέκα Γκονσάλβες, που «κρέμασαν» τα ποδοσφαιρικά παπούτσια τους, έλαβαν ειδικό βραβείο.

Μάλιστα, ο Νίνης παρέλαβε το βραβείο από τα χέρια του Βίκτορ Μουνιόθ, τον άνθρωπο που τον έβαλε στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. «Ευχαριστώ τον ΠΣΑΠΠ και τον άνθρωπο που έχω δίπλα μου. Πριν από δύο δεκαετίες τόλμησε κάτι που ήταν πολύ δύσκολο στο ελληνικό ποδόσφαιρο και άνοιξε ο δρόμος για όλα τα νέα παιδιά που ήρθαν αργότερα, να διεκδικήσουν με τη δουλειά τους μια θέση στις πολύ μεγάλες ομάδες», είπε ο Νίνης.

«Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου προπονητές, συμπαίκτες, διοικήσεις, φίλαθλο κόσμο γιατί όλοι με αγάπησαν. Έδωσα πίσω ό,τι μπορούσα. Για εμένα αυτό είναι το μεγαλύτερο βραβείο, η αγάπη του κόσμου», συμπλήρωσε.

Ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος επίσης βραβεύθηκε για την προσφορά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Νίκος Νιόπλιας, που του απένειμε το βραβείο, εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να στείλει ένα μήνυμα στον Σεμπάστιαν Λέτο, ο οποίος τιμήθηκε ως ο κορυφαίος προπονητής στον Β όμιλο της Super League 2. Ευχήθηκε στον Αργεντινό να είναι ο επόμενος που θα έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό, τόσο ως παίκτης, όσο και ως προπονητής. «Μην αργήσεις γιατί είναι πολλά τα 15», του είπε.

ΠΣΑΠΠ: Αναλυτικά όλα τα βραβεία

Καλύτερος Έλληνας εξωτερικού - Παυλίδης Βαγγέλης (Μπενφίκα)

Καλύτερη Ελληνίδα εξωτερικού - Σαρρή Βεατρίκη (Έβερτον)

Καλύτερος Έλληνας Super League 1 (Βραβείο Τζορτζ Μπάλντοκ) - Κωνσταντέλιας Γιάννης (ΠΑΟΚ)

Super League 2, Α Όμιλος - Πασάς Γιάννης (ΑΕΛ)

Super League 2, Β Όμιλος - Μάναλης Γιώργος (Κηφισιά)

Καλύτερη Ελληνίδα Α Κατηγορία Γυναικών - Χατζηνικολάου Δέσποινα (ΑΕΚ)

Καλύτερος ξένος Super League 1 - Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός)

Super League 2, Α Όμιλος - Χοσέτε Μιράντα (Ηρακλής)

Super League 2, Β Όμιλος - Χόρχε Πόμπο (Κηφισιά)

Καλύτερη ξένη Α Κατηγορία Γυναικών - Νίκολα Ριμπάνσκα (ΟΦΗ)

Καλύτερος προπονητής

Super League 1 - Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ (Ολυμπιακός)

Super League 2, Α Όμιλος - Βοσνιάδης Αλέκος (ΑΕΛ)

Super League 2, Β Όμιλος - Σεμπάστιαν Λέτο (Κηφισιά)

Α Κατηγορία Γυναικών - Κωτσοβός Νίκος (ΑΕΚ)

Καλύτεροι νέοι

Super League 1 - Μουζακίτης Χρήστος (Ολυμπιακός)

Super League 2, Α Όμιλος - Γκιτέρσος Γιάννης (ΠΑΟΚ Β), Προδρομίτης Αθανάσιος (Νίκη Βόλου), Σμυρλής Λάμπρος (ΠΑΟΚ Β)

Super League 2, Β Όμιλος - Κυριόπουλος Γιώργος (Κηφισιά)

Α Κατηγορία Γυναικών - Νταρζάνου Μαρίνα (Παναθηναϊκός)

Καλύτερος διαιτητής - Παπαπέτρου Τάσος

Πρώτοι σκόρερ

Super League 1 - Χεφτέ Μπετανκόρ (Πανσερραϊκός)

Super League 2, Α Όμιλος - Γιάννης Πασάς (ΑΕΛ)

Super League 2, Β Όμιλος - Γιώργος Μάναλης (Κηφισιά), Οκόχ (Αστέρας Τρίπολης Β’)

Α Κατηγορία Γυναικών - Νίκολα Ριμπάνσκα (ΟΦΗ)

Καλύτεροι τερματοφύλακες

Super League 1 - Τζολάκης Κωνσταντίνος (Ολυμπιακός)

Super League 2, Α Όμιλος - Σουλούκος Στέφανος (ΑΕΛ)

Super League 2, Β Όμιλος - Ξενόπουλος Βασίλης (Κηφισιά)

Α Κατηγορία Γυναικών - Γιαννακούλη Δήμητρα (ΑΕΚ)

Super League 1 - Καλύτερη 11άδα

Κωνσταντής Τζολάκης (Ολυμπιακός)

Γιώργος Βαγιαννίδης (Παναθηναϊκός)

Γιάννης Μιχαηλίδης (ΠΑΟΚ)

Παναγιώτης Ρέτσος (Ολυμπιακός)

Νίκος Αθανασίου (Ατρόμητος)

Χρήστος Μουζακίτης (Ολυμπιακός)

Αζεντίν Ουναΐ (Παναθηναϊκός)

Γιάννης Κωνσταντέλιας (ΠΑΟΚ)

Ζέλσον Μαρτίνς (Ολυμπιακός)

Λορέν Μορόν (Άρης)

Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός)

Α κατηγορία γυναικών - Καλύτερη 11άδα

Δήμητρα Γιαννακούλη (ΑΕΚ)

Μαρίνα Νταρζάνου (Παναθηναϊκός)

Γεωργία Παυλοπούλου (ΑΕΚ)

Μαρία Γκούνη (ΠΑΟΚ)

Μαρία Μήτκου (ΠΑΟΚ)

Ελένη Σαΐχ (Αστέρας Τρίπολης)

Γιόσουε Σουζούκα (ΡΕΑ)

Ειρήνη Μιχαήλ (Αστέρας Τρίπολης)

Άντρη Βιολάρη (ΑΕΚ)

Νίκολα Ριμπάνσκα (ΟΦΗ)

Δέσποινα Χατζηνικολάου (ΑΕΚ)

Ειδικές βραβεύσεις (ολοκλήρωση καριέρας)

Σωτήρης Νίνης, Αντελίνο Βιεϊρίνια, Ζέκα Γκονσάλβες Γιάννης Φετφατζίδης, Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, Δανάη Σιδηρά, Χριστιάννα Κιάμου.