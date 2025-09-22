«Πηγαίνω καλά», έγραψε ο Τσιτσιπάς σε story.

Έπειτα από τις φήμες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες, ο Στέφανος Τσιτσιπάς μέσω Instagram ξεκαθάρισε ότι δεν υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στη μέση, διαψεύδοντας τις σχετικές πληροφορίες.

Στο ίδιο story, ο τενίστας τόνισε «πηγαίνω καλά» και ευχαρίστησε για το ενδιαφέρον τους όσους του έστειλαν μήνυμα.

Το μήνυμα του Στέφανου Τσιτσιπά

«Αγαπητοί φίλοι και υποστηρικτές, έπειτα από πρόσφατα δημοσιεύματα, θα ήθελα να αποσαφηνίσω πως δεν έχω υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στη μέση και πηγαίνω καλά καλά.

Είμαι βαθιά ευγνώμων για τα ευγενικά μηνύματά σας και τη συνεχιζόμενη στήριξη. Το ενδιαφέρον σας είναι πολύ σημαντικό για εμένα».