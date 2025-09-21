Ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Το μεγαλύτερο ντέρμπι του ελληνικού ποδοσφαίρου, είναι αυτό ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό (21/9) και ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Οι δυο ομάδες που κάνουν... παρέα στον Ολυμπιακό στην κορυφή της κατάταξης, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έχουν «πονηρές» αποστολές.

Η μεν Ένωση καθώς πηγαίνει στο AEL FC Arena για να αντιμετωπίσει την ΑΕΛ, ο δε ΠΑΟΚ καλείται να διαχειριστεί τη βαριά ήττα που υπέστη μεσοβδόμαδα από τον Λεβαδειακό (4-1) στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας, καθώς υποδέχθηκε τον Παναιτωλικό και ακολουθεί η πρεμιέρα του Europa League με αντίπαλο τη Μακάμπι Τελ Αβίβ - πάλι στην Τούμπα (Τετάρτη 24/9, 19:45).

Μετά το «διπλό» επί του Παναιτωλικού (0-1) για το Κύπελλο κι ενώ είχε προηγηθεί κι εκείνο επί του Ατρόμητου (1-2), ο Άρης παρέμεινε στο Αγρίνιο για να αντιμετωπίσει την - τυπικά γηπεδούχο - Κηφισιά. Σαφώς κι έχει αλλάξει η ψυχολογία στους Θεσσαλονικείς με την έλευση του Μανόλο Χιμένεθ αλλά στα ύψη είναι κι εκείνη της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο η οποία μετά το 3-2 επί του Παναθηναϊκού έμεινε στο 1-1 με τον Αστέρα Τρίπολης για το Κύπελλο. Οι Αρκάδες δεν έχουν ξεκινήσει καθόλου καλά και το ταξίδι στο Πανθεσσαλικό δεν είναι εύκολο, ειδικά από τη στιγμή που ο Βόλος κέρδισε, μετά τον Παναιτωλικό (1-2) και την Ηλιούπολη (1-3) - αμφότερες οι επιτυχίες της ομάδας του Χουάν Φεράντο εκτός έδρας.

Εύκολο έργο είχε κι ο Ατρόμητος που επικράτησε με 4-2 της Ελλάς Σύρου αλλά τώρα πήγε στις Σέρρες με τον Πανσερραϊκό να... καίγεται.

Η σέντρα για το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός είναι προγραμματισμένη για τις 21:00 και μεταδίδεται από το Cosmote Sport 1 HD TV.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

18:00 Γήπεδο Παναιτωλικού, ΑΕ Κηφισιά - Άρης (0-1)

18:00 Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, Πανσερραϊκός - Ατρόμητος (1-1)

20:00 Πανθεσσαλικό Στάδιο, Βόλος ΝΠΣ - Αστέρας Τρίπολης (2-1)

20:30 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός (0-0)

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025