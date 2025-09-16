Παίκτες και ΠΑΕ ζητούν από τον κόσμο του Παναθηναϊκού να στηρίξουν την ομάδα.

Με διπλή ανακοίνωση, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και οι ποδοσφαιριστές του συλλόγου ζητούν από τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα, μετά τις απογοητευτικές εμφανίσεις που προκάλεσαν αντιδράσεις.

Οι δύο ανακοινώσεις είναι ενδεικτικές του αναβρασμού που επικρατεί, μετά τα άσχημα αποτελέσματα, που οδήγησαν και στον τερματισμό της συνεργασίας με τον Ρούι Βιτόρια, τη Δευτέρα.

Μετά την πρόκριση στη League Phase του Europa League, η συνέχεια ήταν απογοητευτική, αναφέρει η ΠΑΕ στην ανακοίνωση που εξέδωσε. «Τα δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα στο πρωτάθλημα σε συνδυασμό με την προβληματική εικόνα της ομάδας, προκάλεσαν δικαιολογημένα την αντίδραση των φιλάθλων μας. Κατανοούμε τη στεναχώρια και την πικρία του κόσμου μας, την οποία συμμεριζόμαστε και δεσμευόμαστε να προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ενισχύσουμε τον Παναθηναϊκό μας», συνεχίζει.

Η ΠΑΕ ζητά από τους φιλάθλους να στηρίξουν τους ποδοσφαιριστές, με την παρουσία τους στο γήπεδο «έτσι ώστε να επιστρέψουμε στις επιτυχίες» και τονίζει πως στόχος παραμένει η επιστροφή των «πρασίνων» στην κορυφή.

Ξεχωριστή ανακοίνωση έβγαλαν οι παίκτες του «τριφυλλιού», στην οποία αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους επειδή «η εικόνα μας στους αγώνες με την Κηφισιά και τον Λεβαδειακό δεν ήταν αυτή που αρμόζει στον Παναθηναϊκό, αλλά ούτε και στις ικανότητες μας ως ποδοσφαιριστές του συλλόγου».

Και οι ποδοσφαιριστές παρακαλούν τους φιλάθλους να σταθούν στο πλευρό τους «γιατί χωρίς αυτούς όλα γίνονται δυσκολότερα» και καταλήγουν: «Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Τα υπόλοιπα στο γήπεδο».

Αύριο, Τετάρτη, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εντός έδρας την Athens Kallithea, στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων του Κυπέλλου Ελλάδας (17:30). Στον πάγκο της ομάδας θα καθίσει ο προπονητής της Κ19 των «πρασίνων», Δημήτρης Κοροπούλης, ενώ η ΠΑΕ συνεχίζει τις επαφές για τον διάδοχο του Ρούι Βιτόρια.

