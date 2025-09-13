Eurobasket 2025: Παρέμβαση ΕΟΚ για το «κανένα έλεος» των Τούρκων

Οι Τούρκοι ζήτησαν συγγνώμη και απέσυραν την ανάρτηση.

Η Εθνική παραδόθηκε στην ανωτερότητα της Τουρκίας και πλέον θα παλέψει κόντρα στη Φινλανδία (14/9, 17:00) για το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025.

Η ΕΟΚ διαμαρτυρήθηκε επίσημα προς την τουρκική ομοσπονδία για την ανάρτηση με το μήνυμα «κανένα έλεος», και στη συνέχεια οι Τούρκοι απολογήθηκαν, κατεβάζοντας τη δημοσίευση.

Η τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ, μετά τη νίκη επί της Ελλάδας στα ημιτελικά του EuroBasket 2025 έκανε μία ανάρτηση στα social media, συνοδεύοντας τη φωτογραφία του Οσμάν να κρέμεται από τη μπασκέτα και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο από κάτω να προσεύχεται, με τη λεζάντα «κανένα έλεος».

Οι Τούρκοι υποστήριξαν ότι αυτό συνέβη χωρίς τη δική τους γνώση και έγκριση. Στη συνέχεια, κατέβασαν τη δημοσίευση.

Η διαμαρτυρία κοινοποιήθηκε και στη FIBA.