Eurobasket 2025: Οι πιο «τρελοί» φίλαθλοι και οι «καλοντυμένοι» Έλληνες (Βίντεο)

Ποια χώρα έχει τους πιο «τρελούς» φιλάθλους στο Eurobasket 2025.

Οι παίκτες δίνουν την ψυχή τους στο παρκέ, αλλά την ίδια ώρα οι φίλαθλοι «μάχονται» στην κερκίδα. Ποια χώρα έχει τους πιο «τρελούς» υποστηρικτές στο Eurobasket 2025;

Αυτό είναι το θέμα βίντεο που δημοσίευσε η FIBA στο Instagram. Οι Ιταλοί φίλαθλοι έχουν την καλύτερη αίσθηση του χιούμορ, σύμφωνα με το βίντεο και θα ήταν οι πιο καλοντυμένοι, όμως αυτός ο «τίτλος» πάει στους Έλληνες.

«Είναι λίγο άδικο, γιατί η ελληνική ιστορία έχει μερικά τρελά ρούχα και τα χρησιμοποιούν υπέρ τους. Και έχει αποτέλεσμα, γιατί έχουν ακόμα και έναν Σέρβο φίλαθλοι ανάμεσά τους», ακούγεται στο βίντεο.

Αναφορά γίνεται βέβαια τόσο στους Λιθουανούς, που στην πορεία της ομάδας τους στο Eurobasket 2025 δημιουργούσαν ατμόσφαιρα που έμοιαζε να παίζουν στην έδρα τους, αλλά και στους γηπεδούχους Λετονούς, που πήγαν ακόμα και με ολόκληρη μπάντα στην κερκίδα.

Ποιοι είναι όμως οι πιο «τρελοί;». Μάλλον οι Βόσνιοι, σύμφωνα με το βίντεο, γιατί ακόμα και όταν έχαναν με 24 πόντους από την Ισπανία, συνέχιζαν να χοροπηδούν στις κερκίδες και να φωνάζουν συνθήματα.



{https://www.instagram.com/p/DOdiIa9DMyv/?hl=en}