«Σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις είμαι χωρίς λόγια. Εύχομαι ο Θεός να δίνει δύναμη στις οικογένειες των θυμάτων» είπε εμφανώς καταβεβλημένος ο Κώστας Τσιμίκας.

Συγκλονισμένος εμφανίστηκε ο Κώστας Τσιμίκας, λίγο πριν την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Ρόμα καθώς όπως αποκάλυψε πήγαινε σχολείο με έναν από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα στη Ρουμανία.

«Η θλίψη είναι πολύ μεγάλη για όλους τους Έλληνες. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να τους θυμόμαστε. Το ένα το παιδί που “έφυγε” το ήξερα από τη Νέαπολη, πηγαίναμε σχολείο μαζί. Είναι θλιβερό. Εύχομαι να δώσει δύναμη ο Θεός στους γονείς των παιδιών, και στους τραυματίες να επιστρέψουν“», ανέφερε ο Κώστας Τσιμίκας.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου, ο Κώστας Τσιμίκας δήλωσε πως «σίγουρα δεν έχω λόγια για αυτό που έγινε χθες. Ήταν πολύ θλιβερό για όλους τους Έλληνες. Θέλω να ευχηθώ ο Θεός να δώσει δύναμη στις οικογένειας των θυμάτων και τα παιδιά που είναι τραυματίες να επανέλθουν και αν είναι αυτό το τελευταίο που πέρασαν. Συγκλόνισε όλη την Ελλάδα και αν και δεν μένω στην Ελλάδα, εμένα προσωπικά με συγκλόνισε το γεγονός. Κατευθείαν είδα και διάβασα αυτά που έχουν γίνει. Κάτι τέτοιες περιπτώσεις είμαι χωρίς λόγια. Εύχομαι ο Θεός να δίνει δύναμη στις οικογένειες των θυμάτων».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg0evje8iw5l?integrationId=40599y14juihe6ly}

Με πληροφορίες του Sport24