Eurobasket 2025: Κάλεσμα Αταμάν στην Τουρκία να κερδίσουν τη μάχη της εξέδρας

Eurobasket 2025: Κάλεσμα Αταμάν στην Τουρκία να κερδίσουν τη μάχη της εξέδρας Φωτογραφία: AP Photo/Darko Vojinovic
Φέρτε κόσμο στο γήπεδο ζήτησε ο Εργκίν Αταμάν. Όσα δήλωσε για Σπανούλη και Οσμάν.

Φαίνεται ότι η μάχη της εξέδρας, στα ημιτελικά του Eurobasket 2025, προβληματίζει ιδιαίτερα τον Αταμάν.

Ειδικότερα, σε δηλώσεις που έκανε στο πρακτορείο ειδήσεων Αναντολού χαρακτήρισε «ιστορικό» τον αγώνα της Παρασκευής και προχώρησε σε μια ιδιαίτερη έκκληση προς τις αεροπορικές εταιρείες της χώρας του.

«Θα δώσουμε έναν ιστορικό ημιτελικό με την Ελλάδα. Η παρουσία των φιλάθλων μας μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Η στήριξη από την εξέδρα είναι πολύ σημαντική», είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού και συμπλήρωσε:

«Η Ελλάδα θα έχει περισσότερους φιλάθλους, καθώς έχουν προγραμματιστεί πρόσθετες πτήσεις προς τη Ρίγα. Περιμένω από τις αεροπορικές μας εταιρείες να κάνουν το ίδιο, ώστε να βρεθούν πολλοί Τούρκοι οπαδοί στο πλευρό μας».

Πάντως στις δηλώσεις του για τον Οσμάν ανέφερε ότι «ευτυχώς, απέφυγε ένα κάταγμα κόπωσης. Έχει πρήξιμο στα οστά σε αυτήν την περιοχή, που τον εμποδίζει να βάλει βάρος στο πόδι του. Ήθελε να επιστρέψει στο γήπεδο σε αυτήν την κατάσταση. Θα παίξει υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, αλλά δεν ξέρουμε πόσο αποτελεσματικός μπορεί να είναι».

«Θα πάρουμε μια απόφαση με βάση την πιθανή πρόοδο», διευκρίνισε ο Αταμάν και κατέληξε: «Ο Τσέντι σίγουρα θέλει να παίξει, αλλά ο τραυματισμός του είναι σοβαρός. Έχει λίγο χρόνο μέχρι την Παρασκευή το βράδυ, οπότε ελπίζω να μπορέσει να σημειώσει πρόοδο. Αν ο αγώνας ήταν σήμερα ή αύριο, σίγουρα δεν θα μπορούσε να παίξει».

Για τον Σπανούλη είπε ότι «είναι ένας καλός προπονητής. Στην Ελλάδα ήταν προπονητής στο Περιστέρι, μετά πήγε στη Μονακό. Όταν ο Σπανούλης έπαιζε μπάσκετ ήταν ο πιο έξυπνος παίκτης στην Ευρώπη. Το μπάσκετ δεν είναι περίπλοκο. Έφτιαξε καλή χημεία στην ομάδα, παίζουν πολύ καλά. Έχει έναν από τους μεγαλύτερους αστέρες στο παγκόσμιο μπάσκετ. Η Ελλάδα είναι πολύ καλή ομάδα. Ο Σπανούλης έκανε σπουδαία δουλειά».

Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Ο Γιάννης, ούτως ή άλλως μπορεί να τα καταφέρει. Σίγουρα μπορεί να τα καταφέρει. Δεν θα επικεντρωθούμε στο πώς να σταματήσουμε τον Γιάννη, θα επικεντρωθούμε στο να φτιάξουμε την κανονική μας άμυνα. Θα σκεφτούμε τι είδους αναμέτρηση θα κάνουμε. Και επίσης, μου αρέσει να λέω ότι ο Σπανούλης είναι και πνευματικά πολύ έξυπνος. Στο παρελθόν μιλούσαμε πολύ. Νομίζω ότι έμαθε και κάποια στρατηγική από εμάς.

Στην Κύπρο στους ομίλους είπε ότι ο Γιάννης σουτάρει λίγες βολές, αν τον συγκρίνουμε με τον Ντόντσιτς, τον Σενγκούν και τον Γιόκιτς και είδα ότι χθες κόντρα στη Λιθουανία σούταρε 16 βολές. Έξυπνη κίνηση, αλλά επίσης δεν μπορώ να πω άλλα πράγματα στην πνευματική μου κατάσταση ότι το μπάσκετ στο NBA και στην Ευρώπη είναι διαφορετικό.

Στο NBA υπάρχει πολύς χώρος στην επίθεση και ο Γιάννης είναι ο καλύτερος σε αυτό. Αλλά το ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι διαφορετικό. Δεν υπάρχουν κανόνες στις αμυντικές καταστάσεις. Όταν είδα, είδα ότι έκανε πολλά επιθετικά φάουλ.

Ίσως οι διαιτητές μπορούν να σφυρίξουν όταν του κάνουν φάουλ, αλλά επίσης πρέπει να ελέγξουν πολύ καλά όταν κάνει διεισδύσεις αν κάνει επιθετικά φάουλ, επειδή όταν είδα το προηγούμενο παιχνίδι, είδα πολλά επιθετικά φάουλ. Αυτή είναι επίσης η πνευματική μου στρατηγική».

