Μουντιάλ 2026: Προβληματισμός για τον αγώνα Αγγλία - Σερβία

Οι ρατσιστικές επιθέσεις προβληματίζουν τους παίκτες της Αγγλίας.

Οι παίκτες της Αγγλίας είχαν τις τελευταίες ημέρες, πολλές εσωτερικές συζητήσεις σχετικά με το πώς θα αντιδράσουν σε περίπτωση που δεχθούν ρατσιστική επίθεση κατά τη διάρκεια του εκτός έδρας αγώνα με τη Σερβία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, όπως δήλωσε ο αρχηγός της ομάδας Χάρι Κέιν, εν μέσω ανησυχιών για τη συμπεριφορά των φιλάθλων στο Βελιγράδι.

Η Σερβική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FSS) απηύθυνε έκκληση στους οπαδούς, με ανακοίνωση, να «δημιουργήσουν μια θετική ατμόσφαιρα» και «να στείλουν μια εικόνα στον κόσμο που θα μας κάνει όλους

«Κάναμε μια συνάντηση και συζητήσαμε τα πρωτόκολλα που υπάρχουν, περισσότερο από την πλευρά της UEFA, (αλλά) δεν νομίζω ότι θέλουμε να το αναλύουμε πολύ», είπε ο Κέιν τη Δευτέρα (8/9) σε δημοσιογράφους. «Η προσοχή μας είναι στο παιχνίδι. Η προσοχή μας είναι στο να νικήσουμε τη Σερβία μέσα στο γήπεδο.

Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί, φυσικά, και είμαστε προετοιμασμένοι γι’ αυτό, αλλά σκεφτόμαστε το παιχνίδι και, όπως είπε η Σερβική Ομοσπονδία, είναι θέμα απόλαυσης του θεάματος, της αναμέτρησης, και ελπίζουμε να συμβεί αυτό αύριο».

Η έκκληση της FSS ήρθε ως συνέχεια της απόφασης της UEFA να κλείσει το 15% από τις 50.000 θέσεις στο στάδιο «Ράικο Μίτιτς» την Τρίτη ως τιμωρία για ρατσιστική συμπεριφορά Σέρβων οπαδών εναντίον της Ανδόρας τον Ιούνιο.

Οι Άγγλοι παίκτες, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, είχαν γίνει στόχος ρατσιστικών επιθέσεων σε προκριματικό του Euro 2020 στη Βουλγαρία, αγώνας που είχε διακοπεί δύο φορές καθώς οι αξιωματούχοι απείλησαν να τον εγκαταλείψουν. Η Αγγλία είχε κερδίσει με 6-0.

«Νομίζω ότι χειριστήκαμε εκείνη την κατάσταση στη Βουλγαρία πολύ καλά, και (την Τρίτη) δεν θα είναι διαφορετικά», είπε ο Κέιν. «Αυτά είναι πράγματα που είναι δύσκολο να τα συζητάς τώρα γιατί δεν ξέρουμε αν θα συμβούν ή όχι. Αλλά, τελικά, στην περίπτωση που συμβούν, θα είμαστε προετοιμασμένοι να κάνουμε ό,τι χρειαστεί».

Μία πιθανή νίκη την Τρίτη (9/9) θα φέρει την ομάδα του Τόμας Τούχελ -που βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου με τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια- ένα βήμα πιο κοντά στην πρόκριση στα τελικά του επόμενου έτους.

Ωστόσο, πρόκειται για τη δυσκολότερη δοκιμασία της μέχρι τώρα. Η Αγγλία του Τούχελ, που είναι στην 4η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, δεν έχει δεχθεί ακόμα γκολ, αλλά οι νίκες της δεν ήταν πειστικές. Χρειάστηκε ένα αυτογκόλ για να ανοίξει το σκορ στη νίκη με 2-0 επί της Ανδόρας το Σάββατο (6/9), μιας ομάδας που βρίσκεται 170 θέσεις πιο κάτω.

«Ας δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι», είπε ο Τούχελ. «Προετοιμαζόμαστε για τα πάντα, βρισκόμαστε σε μια πολύ συναισθηματική αθλητική χώρα – έχουν αθλητές παγκόσμιας κλάσης, εκπληκτικά ταλέντα στο ποδόσφαιρο – και θα έχουν ποιότητα. Είναι το πρώτο μας εκτός έδρας παιχνίδι μαζί σε ένα παραδοσιακό γήπεδο. Νομίζω ότι η περίσταση θα βγάλει τον καλύτερό μας εαυτό».

Ο Τούχελ πρόσθεσε ότι όλοι είναι διαθέσιμοι για να ξεκινήσουν την Τρίτη (9/9), συμπεριλαμβανομένου του αμυντικού Μαρκ Γκουέι, που ήταν αμφίβολος λόγω ενοχλήσεων στη βουβωνική χώρα απέναντι στην Ανδόρα. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ρατσιστικών συμπεριφορών, ο Τούχελ είπε ότι η UEFA είχε συζητήσει τα πρωτόκολλα με την ομάδα.

«Πιστεύω πάντα στο καλό και πιστεύω ότι θα έχουμε μια κορυφαία αθλητική περίσταση. Δεν θέλω να εστιάσω σε αυτό γιατί πιστεύω στην ομορφιά του αθλήματος και την ομορφιά του παιχνιδιού» είπε ο Γερμανός τεχνικός των «τριών λιονταριών».

Η μοναδική προηγούμενη συνάντηση της Αγγλίας με τη Σερβία ήταν στη φάση των ομίλων του EURO 2024, όπου η Αγγλία είχε νικήσει με 1-0.