Ελλάδα - Δανία: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αποψινού αγώνα

Το 2 στα 2 θα προσπαθήσει να κάνει σήμερα η εθνική Ελλάδος.

Η Εθνική κέρδισε τη Λευκορωσία κι απόψε υποδέχεται τη Δανία σ’ ένα ματς καθοριστικό για την πρόκριση. Στις 21:45 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ετοιμάζει υποδοχή με γκολ.

Στις 21:00, η Pre game εκπομπή με τον Άγγελο Στυλιάδη, έρχεται στον Alpha, με συνεντεύξεις, πλούσιο ρεπορτάζ και καλεσμένο τον προπονητή του Λεβαδειακού Νίκο Παπαδόπουλο.

Στην περιγραφή του αγώνα θα βρίσκεται ο Ισίδωρος Πρίντεζης. Μαζί του ο Δημήτρης Γιαννούλης και ο Νίκος Νταμπίζας. Το ρεπορτάζ από τον αγωνιστικό χώρο θα μεταφέρει ο Σπύρος Νάσιος.

Απόψε στις 21:45 πάμε για το δύο στα δύο και την κορυφή του ομίλου!