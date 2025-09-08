Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Αθλητισμός

Ελλάδα - Δανία: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αποψινού αγώνα

eurokinissi eurokinissi
Το 2 στα 2 θα προσπαθήσει να κάνει σήμερα η εθνική Ελλάδος.

Η Εθνική κέρδισε τη Λευκορωσία κι απόψε υποδέχεται τη Δανία σ’ ένα ματς καθοριστικό για την πρόκριση. Στις 21:45 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ετοιμάζει υποδοχή με γκολ.

Στις 21:00, η Pre game εκπομπή με τον Άγγελο Στυλιάδη, έρχεται στον Alpha, με συνεντεύξεις, πλούσιο ρεπορτάζ και καλεσμένο τον προπονητή του Λεβαδειακού Νίκο Παπαδόπουλο.

Στην περιγραφή του αγώνα θα βρίσκεται ο Ισίδωρος Πρίντεζης. Μαζί του ο Δημήτρης Γιαννούλης και ο Νίκος Νταμπίζας. Το ρεπορτάζ από τον αγωνιστικό χώρο θα μεταφέρει ο Σπύρος Νάσιος.

Απόψε στις 21:45 πάμε για το δύο στα δύο και την κορυφή του ομίλου!

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Καρκίνος εγκεφάλου: Η διατροφή που μπορεί να επιβραδύνει την ανάπτυξη όγκων

Καρκίνος εγκεφάλου: Η διατροφή που μπορεί να επιβραδύνει την ανάπτυξη όγκων

Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας: «Ποτέ δεν είναι αργά για να ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα άσκησης»

Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας: «Ποτέ δεν είναι αργά για να ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα άσκησης»

Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία: Επικαιροποιημένες οδηγίες για την υπέρταση

Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία: Επικαιροποιημένες οδηγίες για την υπέρταση

Πέθανε 44χρονος στην Κρήτη - Πνίγηκε καθώς έτρωγε

Πέθανε 44χρονος στην Κρήτη - Πνίγηκε καθώς έτρωγε

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Σχετικά Άρθρα

Ελλάδα - Δανία: Πότε είναι ο αγώνας

Ελλάδα - Δανία: Πότε είναι ο αγώνας

Αθλητισμός
Ελληνικό ποδαρικό με νίκη και… μουντιαλική απόδοση στην Interwetten!

Ελληνικό ποδαρικό με νίκη και… μουντιαλική απόδοση στην Interwetten!

Αθλητισμός
Eurobasket 2025: Η Ελλάδα κόντρα τον κακό της δαίμονα, Ισπανία - Η ώρα και το κανάλι

Eurobasket 2025: Η Ελλάδα κόντρα τον κακό της δαίμονα, Ισπανία - Η ώρα και το κανάλι

Αθλητισμός
Η «αγνώριστη» Εθνική με τη Βοσνία σε αριθμούς

Η «αγνώριστη» Εθνική με τη Βοσνία σε αριθμούς

Αθλητισμός

NETWORK

Νίκος Χριστοδουλίδης: Η Κυπριακή Δημοκρατία θα εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει σχετικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης

Νίκος Χριστοδουλίδης: Η Κυπριακή Δημοκρατία θα εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει σχετικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης

ienergeia.gr
Μοργάντε: Η Enaon, υποστηρίξει τις διαδικασίες για τη δημιουργία της πρώτης μονάδας παραγωγής βιομεθανίου στην Ελλάδα

Μοργάντε: Η Enaon, υποστηρίξει τις διαδικασίες για τη δημιουργία της πρώτης μονάδας παραγωγής βιομεθανίου στην Ελλάδα

ienergeia.gr
Τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν πίνετε καφέ με άδειο στομάχι

Τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν πίνετε καφέ με άδειο στομάχι

healthstat.gr
Προτεραιότητα στην παραγωγή: Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία οδηγός για αύξηση της συμμετοχής της βιομηχανίας στο ΑΕΠ

Προτεραιότητα στην παραγωγή: Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία οδηγός για αύξηση της συμμετοχής της βιομηχανίας στο ΑΕΠ

healthstat.gr
Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών (ΣΠΩ): Οι sos συμβουλές για να το αντιμετωπίσετε

Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών (ΣΠΩ): Οι sos συμβουλές για να το αντιμετωπίσετε

healthstat.gr
Μ. Θεμιστοκλέους «Ενισχύουμε τις αεροδιακομιδές και δημιουργούμε περισσότερες γέφυρες ζωής»

Μ. Θεμιστοκλέους «Ενισχύουμε τις αεροδιακομιδές και δημιουργούμε περισσότερες γέφυρες ζωής»

healthstat.gr
ΔΟΑΕ: Οι συνομιλίες με το Ιράν για τις επιθεωρήσεις μπορεί να ολοκληρωθούν εντός ημερών

ΔΟΑΕ: Οι συνομιλίες με το Ιράν για τις επιθεωρήσεις μπορεί να ολοκληρωθούν εντός ημερών

ienergeia.gr
Προφυλακίστηκαν οι 6 από τους 22 κατηγορούμενους που εμπλέκονται στο κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων

Προφυλακίστηκαν οι 6 από τους 22 κατηγορούμενους που εμπλέκονται στο κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων

ienergeia.gr