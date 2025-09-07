Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ατάκα-πρόκληση από τον προπονητή του Ισραήλ - «Ένα M16 για να τον σταματήσουμε»

Η Εθνική μπάσκετ αντιμετωπίζει απόψε το Ισραήλ για τη φάση των «16» του Eurobasket 2025.

«Θα πρέπει να φέρουμε ένα M16 για να τον σταματήσουμε» δήλωσε ο προπονητής της ομάδας μπάσκετ του Ισραήλ, Αριέλ Μπέιτ Χαλάμι, αναφερόμενος στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, σε μια προσπάθεια να αστειευτεί όσο αφορά στον τρόπο που η ομάδα του θα επιχειρήσει να τον σταματήσει.

Η Εθνική μπάσκετ αντιμετωπίζει απόψε το Ισραήλ για τη φάση των «16» του Eurobasket και ο Μπέιτ Χαλάμι μίλησε για το ματς και δεν απέφυγε μία- τουλάχιστον- προκλητική δήλωση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

«Ένα σπουδαίο παιχνίδι από την εθνική ομάδα, δεν έχουμε βρεθεί στη φάση των 16 για πολύ καιρό. Αντιμετωπίζουμε μια πολύ καλή ομάδα και ερχόμαστε να τα δώσουμε όλα και με πολλή πίστη. Θα πρέπει να παίξουμε πολύ καλή, έξυπνη και-το πιο σημαντικό-σκληρή άμυνα. Οι ομάδες έχουν αλλάξει στο να παίζουν πολύ σκληρά και πολύ physical και χωρίς αυτό δεν μπορούμε να κερδίσουμε τίποτα. Σίγουρα πιστεύω στους παίκτες και στο στυλ μας, στο πνεύμα μας και στην ενότητά μας» δήλωσε.

Για το πώς θα σταματήσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να φέρουμε ένα… M16. Αυτός θα είναι ο ευκολότερος τρόπος».

«Εσείς πείτε μου πώς να σταματήσουμε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο» δήλωσε χθες ο Καντίν Κάρινγκτον, μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου, μετά την πρώτη προπόνηση του Ισραήλ, στην Arena Riga.

Σε ερώτηση για το πώς μπορεί το Ισραήλ να σταματήσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο Κάρινγκτον είπε: «Εσείς πείτε μου πώς να σταματήσουμε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Προφανώς, ο Γιάννης είναι ένας πολύ καλός παίκτης, παίζει έτσι. Δεν έχει να κάνει τόσο με το να τον σταματήσεις, αλλά να περιορίσεις τη δράση του και όλους τους άλλους που βρίσκονται γύρω του. Θα δούμε πώς θα πάει».

Για το αν έχει παρακολουθήσει την Εθνική, εξήγησε: «Είχα την ευκαιρία να τους παρακολουθήσω, ναι. Παίξαμε κιόλας ένα φιλικό νωρίτερα το καλοκαίρι. Προφανώς, ο Γιάννης και πολλοί παίκτες δεν αγωνίζονταν αλλά ξέρουμε πάνω κάτω πώς θέλουν να παίξουν. Ξέρουμε τι θέλουν να κάνουν, ποιοι είναι οι κύριοι παίκτες τους και σε αυτό θα εστιάσουμε».

Για τους Σλούκα και Ντόρσεϊ δήλωσε: «Θα πρέπει να τους βγάλουμε έξω από το πλάνο τους. Αν αφήσουμε τις ομάδες να κάνουν αυτό που θέλουν και να μην τους κάνεις να νιώσουν άβολα, τότε το έργο ειναι εύκολο γι αυτους. Πρέπει να τους κάνουμε να νιώσουν άβολα. Προφανώς όπως είπες έχουν καλούς παίκτες στα γκαρντ απλά πρέπει να τους το κάνουμε πιο δύσκολο».

Τέλος, για τη «μάχη» Γιάννης - Αβντίγια και τί πρέπει να κάνουν οι συμπαίκτες του στο Ισραήλ για να βοηθήσουν στο να έρθει η νίκη, επισήμανε: «Κάθε βράδυ είναι διαφορετικό. Το ένα μπορεί να είναι να σκοράρουμε και να βάζουμε καλάθια, το άλλο μπορεί να είναι η άμυνα. Για εμένα προσωπικά αυτό που θέλω να κάνω ό,τι μπορώ κάθε βράδυ, είτε σκοράρω είτε όχι».