Αθλητισμός

Ελλάδα - Δανία: Πότε είναι ο αγώνας

Ελλάδα - Δανία: Πότε είναι ο αγώνας
Στο 0-0 έμειναν η Δανία και η Σκωτία στο «Πάρκεν» της Κοπεγχάγης, ένα αποτέλεσμα που είναι το ιδανικό για την Εθνική μας.

Με μία από τις πιο επιβλητικές εμφανίσεις της Ιστορίας της, η Ελλάδα νίκησε 5-1 τη Λευκορωσία στην πρεμιέρα των υποχρεώσεών της για τους προκριματικούς του Μουντιάλ 2026.

Στο 0-0 έμειναν η Δανία και η Σκωτία στο «Πάρκεν» της Κοπεγχάγης, ένα αποτέλεσμα που είναι το ιδανικό για την εθνική μας ομάδα, η οποία πήρε από νωρίς «κεφάλι» στον 3ο όμιλο των προκριματικών του Μουντιάλ 2026. Αυτό σημαίνει ότι με νίκη τη Δευτέρα επί των Δανών στο «Γ. Καραϊσκάκης» αποκτά άμεσα μεγάλο πλεονέκτημα για την πρωτιά και την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση της Αμερικής.

Με τη νίκη εξασφαλισμένη από το ματς με τη Λευκορωσία και τη Δανία να ακολουθεί τη Δευτέρα (8/9, 21:45) στο ίδιο γήπεδο, οι διεθνείς προσπάθησαν να διαχειριστούν την ήδη διαμορφωμένη κατάσταση, αλλά ακόμα κι έτσι έφτασαν στο 5-0 με τον Τζόλη στο 63΄, μετά από κλέψιμο του Μπακασέτα κι ασίστ του Παυλίδη στον σκόρερ.

Το ματς Ελλάδα - Λευκορωσία

Με ένα εξωπραγματικό πρώτο ημίχρονο, διάστημα στο οποίο έπαιξε τους Λευκορώσους σαν τη γάτα με το ποντίκι, η ελληνική ομάδα θριάμβευσε με 5-1 απέναντι στο σύνολο του Ισπανού Κάρλος Αλός κάνοντας ονειρεμένη πρεμιέρα στον Γ΄ όμιλο της ευρωπαϊκής ζώνης.

Συγκεντρωμένη, πειθαρχημένη αλλά και με την ατομική ποιότητα των παικτών της να ξεχειλίζει, ουσιαστική, αποτελεσματική και κυρίως πολύ παραγωγική, η Ελλάδα χρειάστηκε μόνο το πρώτο ημίχρονο για να αποδείξει στην πράξη τη διαφορά κλάσης που τη χώριζε από τον πρώτο αντίπαλό της στο γκρουπ.

Το... σφυροκόπημα στην εστία του Πάβελ Παβλιουτσένκο ξεκίνησε μόλις από το 3ο λεπτό, όταν ο Παυλίδης έκανε το γύρισμα στην περιοχή από αριστερά και ο Καρέτσας άνοιξε το σκορ με το δεύτερο γκολ στην τέταρτη συμμετοχή του στην Εθνική.

Σοκ για τους Λευκορώσους, το οποίο εκμεταλλεύτηκαν οι διεθνείς για να φτιάχνουν και να επιχειρούν συνεχώς τελικές, με το σουτ του Ζαφείρη στο 5΄, τη μόλις άστοχη κεφαλιά του Κουλιεράκη, τη μεγάλη απόκρουση του Παβλιουτσένκο σε σουτ του Τσιμίκα (με το δεξί!) στο 9΄ και τη νέα κεφαλιά του Μαυροπάνου, στο 10΄.

Με αυτή την εικόνα στον αγωνιστικό χώρο το δεύτερο γκολ ήταν θέμα χρόνου, σημειώθηκε δε στο 17ο λεπτό όταν το μαγικό αριστερό πόδι του Καρέτσα έστειλε συστημένη την μπάλα στο κεφάλι του Παυλίδη, κι από εκεί στα δίχτυα.

Τέσσερα λεπτά αργότερα (21΄) ήταν η σειρά του Μπακασέτα για highlight, όταν με έναν αριστερό κεραυνό από τα 30 μέτρα «κάρφωσε» την μπάλα στη δεξιά γωνία της Λευκορωσίας για το τρίτο γκολ μέσα σε 18 λεπτά.

Ακόμα κι έτσι πάντως το... πόδι από το γκάζι δεν έφυγε, οι τελικές και οι ευκαιρίες συνέχισαν να δημιουργούνται και να χάνονται αλλά στο 36΄ και σε άλλη μια στημένη μπάλα, με τον Μπακασέτα να εκτελεί το κόρνερ, ο Κουρμπέλης πήρε την κεφαλιά, η μπάλα χτύπησε στον Εμπόν και το 4-0 ήταν γεγονός σε ένα αποθεωτικό πρώτο 45λεπτο.

