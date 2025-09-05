Games
Ελληνικό ποδαρικό με νίκη και… μουντιαλική απόδοση στην Interwetten!

Ελληνικό ποδαρικό με νίκη και… μουντιαλική απόδοση στην Interwetten! Φωτογραφία: Eurokinissi
Όλη η δράση των κορυφαίων διοργανώσεων στην Interwetten με δυνατές αποδόσεις, πολλά ειδικά στοιχήματα και πλούσιο Live Betting! 21+

Με την απαραίτητη δόση θρίλερ που πάντα δίνει ξεχωριστή γεύση σε μια επιτυχία, η Εθνική Ελλάδας ξόρκισε το… φάντασμα της Ισπανίας και κατέκτησε την πρώτη θέση στον όμιλό της στο Ευρωμπάσκετ, ανοίγοντας διάπλατα τον δρόμο προς την τετράδα και κρατώντας ολοζώντανο το όνειρο για το πρώτο μετάλλιο μετά από 16 χρόνια.

Έντεκα χρόνια έχουν περάσει, στο μεταξύ, από την τελευταία φορά που η Εθνική Ελλάδας στο ποδόσφαιρο απόλαυσε την φανταστική εμπειρία της συμμετοχής σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο και φιλοδοξεί σε εννέα μήνες από τώρα να επιστρέψει στην μεγάλη παγκόσμια σκηνή.

Προς αυτή την (αμερικανική, ελέω Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδά και Μεξικό) κατεύθυνση, βεβαίως, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πρέπει να μπει με το δεξί στον τρίτο προκριματικό όμιλο, υποδεχόμενη την θεωρητικά πιο αδύναμη ομάδα (Λευκορωσία) σε ένα «Καραϊσκάκης» (Παρασκευή 05/09, 21:45) παραδομένο στην φανταστική παρέα των Χρήστου Τζόλη, Βαγγέλη Παυλίδη και Κωνσταντίνου Καρέτσα.

Η Interwetten.gr παίζει… μεγάλη μπάλα με μουντιαλική απόδοση 6.50, η οποία προκύπτει από Bet Builder με έξι επιλογές (όσες νίκες δίνουν σίγουρα το απευθείας εισιτήριο για το Μουντιάλ) στην πρώτη εθνική υποχρέωση, τρία 24ωρα πριν από τον (επίσης καθοριστικό) αγώνα με την Δανία, πάντα επί ελληνικού εδάφους.

Έχουμε και λέμε: Νίκη της Ελλάδας, να σημειωθούν πάνω από 2,5 γκολ συνολικά, να εκτελεστούν πάνω από 7,5 κόρνερ, να υπάρξουν πάνω από 23,5 τελικές και να βρουν δίχτυα οι Παυλίδης και Τάσος Δουβίκας για την φιλόδοξη εθνική ομάδα.

Όλη η δράση των κορυφαίων διοργανώσεων στην Interwetten με δυνατές αποδόσεις, πολλά ειδικά στοιχήματα και πλούσιο Live Betting! 21+

Τα μουντιαλικά παράθυρα του φθινοπώρου άνοιξαν με ένα «μπαμ» στην Μπρατισλάβα, όπου η Σλοβακία νίκησε την Γερμανία (2-0) και την έβαλε σε μπελάδες με το «καλημέρα», επιβεβαιώνοντας ότι τα φαβορί πρέπει να αποδεικνύονται στο γήπεδο και μόνο σε αυτό.

Η Interwetten.gr κάνει φουλ ζέσταμα για το μεγάλο ραντεβού του καλοκαιριού του 2026 με αγώνες με 0% γκανιότα *, εκατοντάδες ειδικές αγορές, Bet Builder, ξεχωριστά Match Combo, Odds Boost και σπέσιαλ αποδόσεις.

Η μπάλα έχει και αυτό το Σαββατοκύριακο την τιμητική της, αφού εκτός από την ασπρόμαυρη του ποδοσφαίρου, θα κυλήσει η πορτοκαλί του μπάσκετ με την διεξαγωγή των αγώνων για την φάση των «16» του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αλλά βεβαίως και το κίτρινο μπαλάκι του τένις, με τους συναρπαστικούς τελικούς του Αμερικανικού Όπεν.

Interwetten, η 1η στοιχηματική που μπήκε στο διαδίκτυο. Με κορυφαία πλατφόρμα σε Mobile και Tablet! 21+

* Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές

* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

