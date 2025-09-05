Μουντιάλ 2026: Ελλάδα - Λευκορωσία απόψε για τα προκριματικά

Ξεκίνησε το ταξίδι της Εθνικής Ελλάδος για το Μουντιάλ 2026.

Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου στοχεύει να επιστρέψει στις μεγάλες διοργανώσεις και πλέον επικεντρώνεται στο Μουντιάλ του 2026 και τη διαδικασία των προκριματικών.

Η αρχή γίνεται με εντός έδρας αγώνα απέναντι στη Λευκορωσία.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» ενώ το ματς με ώρα έναρξης του αγώνα 21:30 θα μεταδοθεί από τον τηλεοπτικό σταθμό Aplha.

Το πρόγραμμα της Ελλάδας στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026

Η Ελλάδα συμμετέχει στον 3ο όμιλο, όπου θα αντιμετωπίσει τη Σκωτία, τη Λευκορωσία και τη Δανία. Η εκκίνηση είναι με δύο συνεχόμενους αγώνες στο γήπεδό της, σήμερα, Παρασκευή, κόντρα στη Λευκορωσία και ττη Δευτέρα απέναντι στη Δανία (με τηλεοπτική μετάδοση από τον ALPHA).

Το σύστημα πρόκρισης

Η κλήρωση του Δεκεμβρίου 2024 ανέδειξε έξι ομίλους των τεσσάρων ομάδων και άλλους έξι των πέντε. Οι πρώτοι κάθε ομίλου θα εξασφαλίσουν απευθείας την πρόκριση στο Μουντιάλ του 2026.

Οι τέσσερις επιπλέον ευρωπαϊκές θέσεις θα κριθούν στα play offs του Μαρτίου 2026, όπου θα συμμετάσχουν 16 ομάδες: