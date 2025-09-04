Eurobasket 2025 - Ρίγα: Και τώρα στους «16» με το Ισραήλ

Την Κυριακή 7/9, στις 21:45, στη Ρίγα της Λετονίας ο νοκ άουτ αγώνας της Εθνικής μας.

Η Εθνική Ελλάδας κατάφερε να κερδίσει την Ισπανία και τερμάτισε στην πρώτη θέση (4-1) του 3ου ομίλου του Eurobasket 2025, που την φέρνει αντιμέτωπη με το Ισραήλ στη φάση των «16».

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στη Ρίγα την Κυριακή 7/9 στις 21:45.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επικράτησε με 90-86 της «ρόχα» (2-3) στη Λεμεσό, για την 5η και τελευταία αγωνιστική της Α΄ φάσης της διοργάνωσης, κερδίζοντας το σύνολο του Σέρτζιο Σκαριόλο για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια και αποκλείοντας από τη συνέχεια τους Ισπανούς, οι οποίοι δεν είχαν τερματίσει εκτός της πρώτης οκτάδας σε Ευρωμπάσκετ από το 1977!

Οι ομάδες που προκρίθηκαν ανά όμιλο

Όμιλος Α (Ρίγα – Λετονία): Τουρκία, Σερβία, Λετονία, Πορτογαλία

Όμιλος Β (Τάμπερε – Φινλανδία): Γερμανία, Λιθουανία, Φινλανδία, Σουηδία

Όμιλος Γ (Λεμεσός – Κύπρος): Ελλάδα, Ιταλία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Γεωργία

Όμιλος Δ (Κατόβιτσε – Πολωνία): Ισραήλ, Πολωνία, Γαλλία, Σλοβενία

Τα ζευγάρια στη φάση των 16

Λιθουανία – Λετονία (61)

Γερμανία – Πορτογαλία (65)

Τουρκία – Σουηδία (63)

Σερβία – Φινλανδία (67)

Ελλάδα – Ισραήλ (62)

Πολωνία – Βοσνία (64)

Ιταλία – Σλοβενία (66)

Γαλλία – Γεωργία (68)