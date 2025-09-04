Eurobasket 2025: Μίλησε η ψυχή της Ελλάδας - Νίκη με 90-86 επί της Ισπανίας

Συγκλονιστικός ο αγώνας της εθνικής μας με την Ισπανία, στο Eurobasket 2025, το οποίο κρίθηκε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Ενώ μέχρι και το Γ’ δεκάλεπτο η εθνική μας διατηρούσε ένα άνετο προβάδισμα έναντι της Ισπανίας, στα τελευταία 10 λεπτά η διαφορά έφτασε και στο ένα καλάθι.
Ωστόσο, η εθνική πάλεψε σαν λιοντάρι και έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα κατακτώντας την πρώτη θέση του ομίλου.
Χαρακτηριστικό της έντασης στο «Σπύρος Κυπριανού» οι 3 βολές του Χουάντσο 13,4 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα, όπου έχασε τελικά όλες τις βολές.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ξανά τα θαύματά του μέσα στο γήπεδο απέναντι στους Ισπανούς που ήταν σκληροί παίζοντας ακόμη και αντιαθλητικά.
Η Ελλάδα πλέον παίζει με το Ισραήλ, σε έναν αγώνα νοκ άουτ για τους «16», στη Ρίγα της Λετονίας. Ο αγώνας θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή 7/9.
Δείτε χαρακτηριστικά στιγμιότυπα
{https://x.com/EuroBasket/status/1963696875132874996}
{https://x.com/EuroBasket/status/1963692463882719293}
{https://x.com/EuroBasket/status/1963687744590245959}
{https://x.com/EuroBasket/status/1963682978539737362}
{https://x.com/EuroBasket/status/1963682189209411761}
Για το Ισραήλ ο Βασίλης Σπανούλης είπε ότι «όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι. Ξεκούραση και συγκέντρωση στον επόμενο αγώνα».
Τα δεκάλεπτα: 20-31, 35-50, 63-68, 86-90
Οι ομάδες που προκρίθηκαν ανά όμιλο
Όμιλος Α (Ρίγα – Λετονία): Τουρκία, Σερβία, Λετονία, Πορτογαλία
Όμιλος Β (Τάμπερε – Φινλανδία): Γερμανία, Λιθουανία, Φινλανδία, Σουηδία
Όμιλος Γ (Λεμεσός – Κύπρος): Ελλάδα, Ιταλία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Γεωργία
Όμιλος Δ (Κατόβιτσε – Πολωνία): Ισραήλ, Πολωνία, Γαλλία, Σλοβενία