Eurobasket 2025: Μίλησε η ψυχή της Ελλάδας - Νίκη με 90-86 επί της Ισπανίας

Όλα κρίθηκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο, αλλά η εθνική Ελλάδας τα έδωσε όλα και πήρε την νίκη.

Συγκλονιστικός ο αγώνας της εθνικής μας με την Ισπανία, στο Eurobasket 2025, το οποίο κρίθηκε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Ενώ μέχρι και το Γ’ δεκάλεπτο η εθνική μας διατηρούσε ένα άνετο προβάδισμα έναντι της Ισπανίας, στα τελευταία 10 λεπτά η διαφορά έφτασε και στο ένα καλάθι.

Ωστόσο, η εθνική πάλεψε σαν λιοντάρι και έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα κατακτώντας την πρώτη θέση του ομίλου.

Χαρακτηριστικό της έντασης στο «Σπύρος Κυπριανού» οι 3 βολές του Χουάντσο 13,4 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα, όπου έχασε τελικά όλες τις βολές.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ξανά τα θαύματά του μέσα στο γήπεδο απέναντι στους Ισπανούς που ήταν σκληροί παίζοντας ακόμη και αντιαθλητικά.

Η Ελλάδα πλέον παίζει με το Ισραήλ, σε έναν αγώνα νοκ άουτ για τους «16», στη Ρίγα της Λετονίας. Ο αγώνας θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή 7/9.

Δείτε χαρακτηριστικά στιγμιότυπα

{https://x.com/EuroBasket/status/1963696875132874996}

{https://x.com/EuroBasket/status/1963692463882719293}

{https://x.com/EuroBasket/status/1963687744590245959}

{https://x.com/EuroBasket/status/1963682978539737362}

{https://x.com/EuroBasket/status/1963682189209411761}

Για το Ισραήλ ο Βασίλης Σπανούλης είπε ότι «όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι. Ξεκούραση και συγκέντρωση στον επόμενο αγώνα».

Τα δεκάλεπτα: 20-31, 35-50, 63-68, 86-90

Οι ομάδες που προκρίθηκαν ανά όμιλο

Όμιλος Α (Ρίγα – Λετονία): Τουρκία, Σερβία, Λετονία, Πορτογαλία

Όμιλος Β (Τάμπερε – Φινλανδία): Γερμανία, Λιθουανία, Φινλανδία, Σουηδία

Όμιλος Γ (Λεμεσός – Κύπρος): Ελλάδα, Ιταλία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Γεωργία

Όμιλος Δ (Κατόβιτσε – Πολωνία): Ισραήλ, Πολωνία, Γαλλία, Σλοβενία