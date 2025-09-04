LIVE Eurobasket 2025: Δείτε ζωντανά τον αγώνα Ισπανία - Ελλάδα

Η Εθνική αντιμετωπίζει την Ισπανία. Δείτε LIVE τον αγώνα του Eurobasket 2025.

Στην τελική στροφή της φάσης των ομίλων του EuroBasket 2025, έχει μπει η Εθνική Ελλάδα και αυτή την ώρα αντιμετωπίζει την Ισπανία στο κλειστό «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση νίκης η Εθνική Ελλάδας θα κατακτήσει την 1η θέση στον όμιλο, ενώ σε περίπτωση ήττας θα μπει σε περιπέτειες για την τελική της θέση.

Στο πρώτο σενάριο, η Εθνική θα αποφύγει τη Γαλλία στη νοκ άουτ φάση και θα συναντηθεί μαζί της στους 8, με τον νικητή του παιχνιδιού Λετονία - Λιθουανία.

Στο δεύτερο σενάριο, η Εθνική θα είναι από δεύτερη έως τέταρτη και θα παίξει με τη Γαλλία στη νοκ άουτ φάση και σίγουρα στα προημιτελικά με μία εκ των Σερβίας, Τουρκίας ή Γερμανίας.

Δείτε LIVE τον αγώνα Ισπανία - Ελλάδα

Η Εθνική Ελλάδας παίζει εξαιρετικά και στο Α’ δεκάλεπτο έχουμε προβάδισμα 11 πόντους. Σκορ: 20-31

Στατιστικά:

Ισπανία: 4/9 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 7/12 βολές, 4 ριμπάουντ (3 αμυντικά - 1 επιθετικό), 5 ασίστ, 5 φάουλ, 1 λάθος, 1 κλέψιμο

Ελλάδα: 3/4 δίποντα, 8/10 τρίποντα, 1/2 βολές, 8 ριμπάουντ (8 αμυντικά), 9 ασίστ, 7 φάουλ, 3 λάθη, 1 κλέψιμο