Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Αθλητισμός

LIVE Eurobasket 2025: Δείτε ζωντανά τον αγώνα Ισπανία - Ελλάδα

LIVE Eurobasket 2025: Δείτε ζωντανά τον αγώνα Ισπανία - Ελλάδα Φωτογραφία: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ / EUROKINISSI
Η Εθνική αντιμετωπίζει την Ισπανία. Δείτε LIVE τον αγώνα του Eurobasket 2025.

Στην τελική στροφή της φάσης των ομίλων του EuroBasket 2025, έχει μπει η Εθνική Ελλάδα και αυτή την ώρα αντιμετωπίζει την Ισπανία στο κλειστό «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση νίκης η Εθνική Ελλάδας θα κατακτήσει την 1η θέση στον όμιλο, ενώ σε περίπτωση ήττας θα μπει σε περιπέτειες για την τελική της θέση.

Στο πρώτο σενάριο, η Εθνική θα αποφύγει τη Γαλλία στη νοκ άουτ φάση και θα συναντηθεί μαζί της στους 8, με τον νικητή του παιχνιδιού Λετονία - Λιθουανία.

Στο δεύτερο σενάριο, η Εθνική θα είναι από δεύτερη έως τέταρτη και θα παίξει με τη Γαλλία στη νοκ άουτ φάση και σίγουρα στα προημιτελικά με μία εκ των Σερβίας, Τουρκίας ή Γερμανίας.

Δείτε LIVE τον αγώνα Ισπανία - Ελλάδα

Η Εθνική Ελλάδας παίζει εξαιρετικά και στο Α’ δεκάλεπτο έχουμε προβάδισμα 11 πόντους. Σκορ: 20-31

Στατιστικά:

Ισπανία: 4/9 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 7/12 βολές, 4 ριμπάουντ (3 αμυντικά - 1 επιθετικό), 5 ασίστ, 5 φάουλ, 1 λάθος, 1 κλέψιμο

Ελλάδα: 3/4 δίποντα, 8/10 τρίποντα, 1/2 βολές, 8 ριμπάουντ (8 αμυντικά), 9 ασίστ, 7 φάουλ, 3 λάθη, 1 κλέψιμο

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Καρκίνος των ωοθηκών: Νέα ανοσοθεραπεία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

Καρκίνος των ωοθηκών: Νέα ανοσοθεραπεία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

Ο χυμός που καταπολεμά τη φλεγμονή και ενισχύει το ανοσοποιητικό – Εύκολη συνταγή

Ο χυμός που καταπολεμά τη φλεγμονή και ενισχύει το ανοσοποιητικό – Εύκολη συνταγή

Γιατροί αφαίρεσαν παρασιτικά έμβρυα από την κοιλιά βρέφους

Γιατροί αφαίρεσαν παρασιτικά έμβρυα από την κοιλιά βρέφους

Κορωνοϊός: 4 περιοχές με έντονα αυξητική τάση του ιικού φορτίου

Κορωνοϊός: 4 περιοχές με έντονα αυξητική τάση του ιικού φορτίου

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σχετικά Άρθρα

ΚΚΕ για ηλεκτρική διασύνδεση: Συνθλίβεται η ανάγκη του ελληνικού λαού για φθηνή ενέργεια

ΚΚΕ για ηλεκτρική διασύνδεση: Συνθλίβεται η ανάγκη του ελληνικού λαού για φθηνή ενέργεια

Πολιτική
Reuters: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκινάει έρευνα για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου

Reuters: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκινάει έρευνα για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου

Διεθνή
Eurobasket 2025: Η Ελλάδα κόντρα τον κακό της δαίμονα, Ισπανία - Η ώρα και το κανάλι

Eurobasket 2025: Η Ελλάδα κόντρα τον κακό της δαίμονα, Ισπανία - Η ώρα και το κανάλι

Αθλητισμός
Καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου: «Πόλεμος» δηλώσεων και εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου: «Πόλεμος» δηλώσεων και εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Διεθνή

NETWORK

Καρκίνος των ωοθηκών: Νέα ανοσοθεραπεία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

Καρκίνος των ωοθηκών: Νέα ανοσοθεραπεία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

healthstat.gr
Νέα Αριστερά για GSI: Ένα έργο «στρατηγικής σημασίας» κινδυνεύει να αποδειχθεί πεδίο σκιών, αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης

Νέα Αριστερά για GSI: Ένα έργο «στρατηγικής σημασίας» κινδυνεύει να αποδειχθεί πεδίο σκιών, αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης

ienergeia.gr
Έρευνα για το καλώδιο ξεκινά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Έρευνα για το καλώδιο ξεκινά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

ienergeia.gr
Αρνητικό τεστ εγκυμοσύνης χωρίς περίοδο: Τι πρέπει να ελέγξετε

Αρνητικό τεστ εγκυμοσύνης χωρίς περίοδο: Τι πρέπει να ελέγξετε

healthstat.gr
Συγχαρητήρια του Μ. Χρυσοχοΐδη στη ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση του κυκλώματος λαθρεμπορίων καυσίμων

Συγχαρητήρια του Μ. Χρυσοχοΐδη στη ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση του κυκλώματος λαθρεμπορίων καυσίμων

ienergeia.gr
N. Φαραντούρης στην Κομισιόν για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: «Κάποιοι δεν θέλουν το έργο»

N. Φαραντούρης στην Κομισιόν για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: «Κάποιοι δεν θέλουν το έργο»

ienergeia.gr
Προπόνηση με άδειο στομάχι: Κάνει καλό ή κακό στην υγεία;

Προπόνηση με άδειο στομάχι: Κάνει καλό ή κακό στην υγεία;

healthstat.gr
Γιατροί αφαίρεσαν παρασιτικά έμβρυα από την κοιλιά βρέφους

Γιατροί αφαίρεσαν παρασιτικά έμβρυα από την κοιλιά βρέφους

healthstat.gr