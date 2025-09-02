Games
Eurobasket 2025: Ιταλία - Ισπανία 67-63 με εκρηκτικό φινάλε

Eurobasket 2025: Ιταλία - Ισπανία 67-63 με εκρηκτικό φινάλε Φωτογραφία: AP Photo/Chara Savvidou
Για γερά νεύρα το παιχνίδι για το Eurobasket 2025 μεταξύ Ιταλίας - Ισπανίας.

Η σπουδαία άμυνα που έπαιξαν οι Ισπανοί δεν ήταν αρκετή για να φέρουν τη νίκη στο... σπίτι τους κατά το αποψινό παιχνίδι του Eurobasket.

Οι δύο εύστοχες βολές, 31,9 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, έφερε ουσιαστικά τη νίκη στους Ιταλούς.

Η τελευταία επίθεση της Ισπανίας δεν είχε αποτέλεσμα και τελικά η Ιταλία πήρε μια πολύτιμη νίκη με 67-63.

Η ομάδα του Τζανμάρκο Ποτσέκο μπήκε στο ματς με 0/12 σουτ και βρέθηκε στο -13 (0-13), έκανε όμως μια εκπληκτική προσπάθεια και με κορυφαίους τους Ντιουφ – Νιάνγκ (αποχώρησε με διάστρεμμα) πήρε τη νίκη.

Την ίδια στιγμή, με την αποψινή νίκη της Ιταλίας η «γαλανόλευκη» ψάχνει μόνο το θετικό αποτέλεσμα απέναντι στο σύνολο του Σέρτζιο Σκαριόλο προκειμένου να τερματίσει στην 1η θέση του 3ου ομίλου, καθώς σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύει να... κατρακυλήσει ακόμη και στην τέταρτη! Αυτό θα γίνει αν χάσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στην 5η αγωνιστική και την ίδια στιγμή η Βοσνία επικρατήσει της Γεωργίας, δημιουργώντας μία καταστροφική για την Ελλάδα τριπλή ισοβαθμία (μαζί με Βοσνία και Ισπανία) με ρεκόρ 3-2.

Η δυναμική εκκίνηση της Ισπανίας, όταν έγραψε στα μισά της πρώτης περιόδου στον φωτεινό πίνακα το υπέρ της 13-0 (!), γρήγορα καλύφθηκε από την κυριαρχία της Ιταλίας στα ριμπάουντ, την αμυντική της προσήλωση και την κυριαρχία των Ντιούφ (14π., 8ρ.), Νιανγκ (10π., 10ρ.) στην επίθεση. Η «σκουάντρα ατζούρα» άρχισε σταδιακά να... ροκανίζει τη διαφορά, για να έρθει η τρίτη περίοδος και να πετύχει την ανατροπή με 49-47, μετά από επιμέρους σκορ 19-11 σε αυτό το διάστημα.

Στον... επίλογο του αγώνα η Ιταλία βρήκε και το μακρινό σουτ και κράτησε το προβάδισμα, απέναντι σε μία Ισπανία που τα... είχε με την αστοχία της από τα 6,75 (10/38) και τη γραμμή των ελευθέρων βολών (13/22), στοιχεία που δεν της επέτρεψαν να ολοκληρώσει την ανατροπή... Ακόμη κι όταν μείωσε σε 64-63, ο Γ. Ερνανγκόμεθ αστόχησε σε κομβικό καλάθι στα 14΄΄, για να ακολουθήσει το αντιαθλητικό του Πάρα στον Σπίσου, που έσβησε το όνειρο της Ισπανίας.

Από τους νικητές ξεχώρισε και ο Τζιανπάολο Ρίτσι με 11 πόντους, ενώ από την Ισπανία πάλεψε ο Σάντι Αλντάμα με 19 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 10-18, 30-36, 49-47, 67-63.

