ΑΕΚ - Αστέρας Τρίπολης: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

ΑΕΚ - Αστέρας Τρίπολης: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα Φωτογραφία: Eurokinissi
Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς καλούνται να διαχειριστούν την επιτυχία απέναντι σε έναν αντίπαλο που έβαλε πολύ δύσκολα στον Ολυμπιακό.

Μετά τις επιτυχίες τους στις διοργανώσεις της UEFA, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ επιστρέφουν στην ελληνική πραγματικότητα.

Και οι τρεις ελληνικοί σύλλογοι που είχαν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις την Πέμπτη (28/8) αγωνίζονται.

Η ΑΕΚ, μετά τη νίκη με 2-0 επί της Άντερλεχτ στη Νέα Φιλαδέλφεια και την πρόκριση στο League Stage του UEFA Conference League, δίνει τρίτο σερί ματς στην OPAP Arena, αυτή τη φορά με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης - είχε προηγηθεί εκείνο με τον Πανσερραϊκό.

Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς καλούνται να διαχειριστούν την επιτυχία απέναντι σε έναν αντίπαλο που έβαλε πολύ δύσκολα στον Ολυμπιακό στον Πειραιά και λύγισε στις καθυστερήσεις.

Η ΑΕΚ, απόψε στις 20:00, φιλοξενεί στην έδρα της τον Αστέρα Τρίπολης για τη 2η αγωνιστική της Super League.

Η αναμέτρηση στη Νέα Φιλαδέλφεια θα μεταδοθεί ζωντανά από το CosmoteSports2.

