Eurobasket 2025: O Ντοκ Ρίβερς βλέπει Γιάννη από κοντά

Ο προπονητής των Μπακς είναι στην Κύπρο και βλέπει Eurobasket 2025.

Στη Λεμεσό βρίσκεται ο Ντοκ Ρίβερς, προπονητής των Μπακς, για να δει φυσικά από κοντά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στο Eurobasket 2025.

Μαζί του ήταν επίσης ο άμεσος συνεργάτης του (και πρώην προπονητής των Λέικερς) Ντάρβιν Χαμ, αλλά και ο τζένεραλ μάνατζερ των Μπακς, Τζον Χορστ.

Στο ημίχρονο είχαν συνομιλία και με τον Βιν Μπέικερ, μέλος του επιτελείου των Μπακς που είναι από την πρώτη μέρα της παρουσίας του Greek Freak στην Εθνική ομάδα μαζί με την ελληνική αποστολή.

Οι δηλώσεις του Ντάρβιν Χαμ

{https://x.com/BasketNews_com/status/1961155911084355954}