Αθλητισμός

Eurobasket 2025: O Ντοκ Ρίβερς βλέπει Γιάννη από κοντά

Ο προπονητής των Μπακς είναι στην Κύπρο και βλέπει Eurobasket 2025.

Στη Λεμεσό βρίσκεται ο Ντοκ Ρίβερς, προπονητής των Μπακς, για να δει φυσικά από κοντά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στο Eurobasket 2025.

Μαζί του ήταν επίσης ο άμεσος συνεργάτης του (και πρώην προπονητής των Λέικερς) Ντάρβιν Χαμ, αλλά και ο τζένεραλ μάνατζερ των Μπακς, Τζον Χορστ.

Στο ημίχρονο είχαν συνομιλία και με τον Βιν Μπέικερ, μέλος του επιτελείου των Μπακς που είναι από την πρώτη μέρα της παρουσίας του Greek Freak στην Εθνική ομάδα μαζί με την ελληνική αποστολή.

Οι δηλώσεις του Ντάρβιν Χαμ

{https://x.com/BasketNews_com/status/1961155911084355954}

Σχετικά Άρθρα

Εurobasket 2025 - Εθνική Ελλάδας: Μετά την Ιταλία, η Κύπρος - Η ώρα και το κανάλι του επόμενου παιχνιδιού

Εurobasket 2025 - Εθνική Ελλάδας: Μετά την Ιταλία, η Κύπρος - Η ώρα και το κανάλι του επόμενου παιχνιδιού

Αθλητισμός
Eurobasket 2025: Γιάννης και άμυνα καθάρισαν την Ιταλία (75-66)

Eurobasket 2025: Γιάννης και άμυνα καθάρισαν την Ιταλία (75-66)

Αθλητισμός
Eurobasket 2025: Η ευχή του Γκάλη στην εθνική, για διάκριση

Eurobasket 2025: Η ευχή του Γκάλη στην εθνική, για διάκριση

Αθλητισμός
Eurobasket 2025 - Αποτελέσματα: Η πρώτη αγωνιστική

Eurobasket 2025 - Αποτελέσματα: Η πρώτη αγωνιστική

Αθλητισμός

