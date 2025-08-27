Games
Eurobasket 2025 - Αποτελέσματα: Η πρώτη αγωνιστική

Eurobasket 2025 - Αποτελέσματα: Η πρώτη αγωνιστική Φωτογραφία: EPA/TOMS KALNINS
Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της πρεμιέρας του Eurobasket 2025.

Στην πρεμιέρα του Eurobasket 2025, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

1η αγωνιστική
27/8
1ος όμιλος
Τσεχία-Πορτογαλία 50-62
Λετονία-Τουρκία 73-93
Σερβία-Εσθονία 98-64

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ν-Η- Β
Σερβία 1-0 2
Τουρκία 1-0 2
Πορτογαλία 1-0 2
Λετονία 0-1 1
Πορτογαλία 0-1 1
Εσθονία 0-1 1

2ος όμιλος
Μεγάλη Βρετανία-Λιθουανία 70-94
Μαυροβούνιο-Γερμανία 76-106
Σουηδία-Φινλανδία 90-93

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ν-Η-Β
Γερμανία 1-0 2
Λιθουανία 1-0 2
Φινλανδία 1-0 2
Μαυροβούνιο 0-1 1
Μ. Βρετανία 0-1 1
Σουηδία 0-1 1

28/8
3ος όμιλος
Γεωργία-Ισπανία
Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Κύπρος
Ελλάδα-Ιταλία 21:30

4ος όμιλος
Ισραήλ-Ισλανδία
Βέλγιο-Γαλλία
Σλοβενία-Πολωνία

