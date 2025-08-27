Eurobasket 2025 - Αποτελέσματα: Η πρώτη αγωνιστική

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της πρεμιέρας του Eurobasket 2025.

Στην πρεμιέρα του Eurobasket 2025, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: 1η αγωνιστική

27/8

1ος όμιλος

Τσεχία-Πορτογαλία 50-62

Λετονία-Τουρκία 73-93

Σερβία-Εσθονία 98-64 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ν-Η- Β

Σερβία 1-0 2

Τουρκία 1-0 2

Πορτογαλία 1-0 2

Λετονία 0-1 1

Πορτογαλία 0-1 1

Εσθονία 0-1 1 2ος όμιλος

Μεγάλη Βρετανία-Λιθουανία 70-94

Μαυροβούνιο-Γερμανία 76-106

Σουηδία-Φινλανδία 90-93 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ν-Η-Β

Γερμανία 1-0 2

Λιθουανία 1-0 2

Φινλανδία 1-0 2

Μαυροβούνιο 0-1 1

Μ. Βρετανία 0-1 1

Σουηδία 0-1 1 28/8

3ος όμιλος

Γεωργία-Ισπανία

Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Κύπρος

Ελλάδα-Ιταλία 21:30 4ος όμιλος

Ισραήλ-Ισλανδία

Βέλγιο-Γαλλία

