Σοβαρά επεισόδια στο Ιντεπεντιέντε – Ουνιβερσιτάντ Ντε Τσίλε: Αναφορές για τρεις νεκρούς

Σκηνές ακραίας βίας σημειώθηκαν στην Αργεντινή κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης μεταξύ Ιντεπεντιέντε και Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε για το Copa Sudamericana, με αποτέλεσμα ο αγώνας να διακοπεί στο 52ο λεπτό.

Τα επεισόδια ξέσπασαν όταν ομάδα Χιλιανών οπαδών προσέγγισε την εξέδρα των γηπεδούχων και άρχισε να πετά χειροβομβίδες κρότου-λάμψης και μπουκάλια, προκαλώντας χάος. Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Αργεντινής, πρόκειται για την πιο βίαιη σύγκρουση οπαδών την τελευταία δεκαετία στη χώρα. Οι αναφορές κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς, έναν ακόμη οπαδό να παλεύει για τη ζωή του και εκατοντάδες τραυματίες.

Οι συγκρούσεις προκάλεσαν τον σοβαρό τραυματισμό δεκάδων ατόμων και οδήγησαν στη σύλληψη περισσότερων από 300 φιλάθλων, κυρίως της ομάδας από τη Χιλή. Σε ένα από τα πιο τραγικά περιστατικά της βραδιάς, οπαδός της Ουνιβερσιδάδ έπεσε στο κενό από το δεύτερο διάζωμα του σταδίου, όταν φέρεται να τον έσπρωξαν οπαδοί της Ιντεπεντιέντε.

{https://x.com/juegosimple__/status/1958355193600602495}

Η ένταση ξεκίνησε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όταν Χιλιανοί οπαδοί έκλεψαν ένα πανό των Αργεντινών, το οποίο βρισκόταν κοντά στη βάση των οργανωμένων. Ο υπεύθυνος του γηπέδου απαίτησε την αποχώρηση των φιλοξενούμενων από τις κερκίδες, προειδοποιώντας για κυρώσεις, όμως αυτοί αρνήθηκαν. Μάλιστα, διέρρηξαν έναν αποθηκευτικό χώρο με είδη καθαρισμού και εκτόξευσαν αντικείμενα προς τους Αργεντινούς, τραυματίζοντας αρκετούς και αναγκάζοντάς τους να εγκαταλείψουν την εξέδρα.

Όταν κάποιοι Χιλιανοί άρχισαν να αποχωρούν, δέχθηκαν επίθεση από χούλιγκανς που εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο. Ακολούθησε άγριος ξυλοδαρμός, με πολλούς να μαχαιρώνονται ή να τραυματίζονται σοβαρά. Πολλοί από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Fiorito της Αβεγιανέδα.

{https://x.com/Tv_Libertaria/status/1958359041907863655}

Η Αστυνομία της Πόλης κινητοποιήθηκε άμεσα, περικύκλωσε τα λεωφορεία που μετέφεραν τους φιλάθλους της Ουνιβερσιδάδ και προχώρησε σε ελέγχους ταυτοποίησης και εντοπισμού απαγορευμένων αντικειμένων. Στο τέλος της επιχείρησης, περισσότερα από 300 άτομα συνελήφθησαν.