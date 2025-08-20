Εθνική μπάσκετ: «100άρα» στη Λετονία με υπογραφή Γιάννη Αντετοκούνμπο (104-86)

Πρεμιέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τη φανέλα της εθνικής μπάσκετ.

Εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε η εθνική μπάσκετ κόντρα στη Λετονία για το τουρνουά Ακρόπολις και με ηγέτη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο επικράτησε με 104-86.

Στην πρώτη του εμφάνιση με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, στα φιλικά προετοιμασίας ενόψει του Eurobasket 2025, ο Greek Freak δεν είχε αντίπαλο στο ΟΑΚΑ και πέτυχε double double με 25 πόντους και 10 ριμπάουντ, στο πρώτο του ματς έπειτα από τέσσερις μήνες.

Συγκεκριμένα, σε 15:18 συμμετοχής ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε 7/9 βολές, 9/11 δίποντα, 0/1 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 7 κερδισμένα φάουλ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 κοψίματα και 1 λάθος, ξεσηκώνοντας τους 9.500 φιλάθλους που βρέθηκαν στο κλειστό του ΟΑΚΑ.

Πολύ καλή εμφάνιση έκανε ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης που πέτυχε 14 πόντους (4/7 τρίποντα), ενώ είχε 3 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο. Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ σημείωσε 11 πόντους και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ 10.

Αύριο, Πέμπτη, το τουρνουά Ακρόπολις συνεχίζεται με την αναμέτρηση Λετονία- Ιταλία, ενώ την Παρασκευή (22/8) η εθνική αντιμετωπίζει την Ιταλία, στην αυλαία της διοργάνωσης.

Τα highlights του ματς της εθνικής κόντρα στη Λετονία

Τα δεκάλεπτα: 30-17, 61-45, 82-66, 104-86

Ελλάδα (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 10, Λαρεντζάκης 14 (4), Σλούκας 8 (2), Καλαϊτζάκης 8, Παπανικολαου 8 (2), Κατσίβελης, Σαμοντούροβ 11 (3), Χουγκάζ, Αντετοκούνμπο Γ. 25, Ζούγρης 6, Αντετοκούνμπο Θ. 2, Μήτογλου 9 (1), Νετζήπογλου, Μπαζίνας 3 (1)

Λετονία (Λούκα Μπάνκι): Μέγερις 3, Πορζίνγκις 7, Μπέρτανς Ντάβις 9 (1), Μπέρτανς Ντάιρις 5 (1), Σμιθς 8 (1), Λόμαζς 17 (4), Γκραζούλις 9 (1), Στέινμπεργκς, Κιλπς, Κούρουτς 12 (4), Ζάγκαρς 6 (2), Ζόρικς 1