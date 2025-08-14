Εθνική μπάσκετ: Νίκη κόντρα στο Μαυροβούνιο (69-61), κορυφαίος ο Μήτογλου (Βίντεο)

Με αντεπίθεση στην τέταρτη περίοδο πήρε τη νίκη στο φιλικό η εθνική μπάσκετ.

Η εθνική ομάδα μπάσκετ ανδρών πήρε τη νίκη κόντρα στο Μαυροβούνιο (69-61), στο φιλικό προετοιμασίας ενόψει του Ευρωμπάσκετ 2025, που φιλοξενήθηκε στο PAOK Sports Arena.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα βρέθηκε να χάνει ακόμα και με 9 πόντους (38-47 στην τρίτη περίοδο), αλλά έφτασε στη νίκη χάρη στην αντεπίθεση που έκανε στην τέταρτη περίοδο, κατά τη διάρκεια της οποίας το επιμέρους σκορ ήταν 24-10.

Κορυφαίος για την εθνική ομάδα ήταν ο Ντίνος Μήτογλου, ο οποίος τελείωσε το ματς με 20 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ υπενθυμίζεται πως ο Βασίλης Σπανούλης δεν είχε στη διάθεσή του τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος αναμένεται να παίξει στο τουρνουά Ακρόπολις.

Τα δεκάλεπτα: 15-19, 32-25, 45-51, 69-61

Ελλάδα (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 13, Λαρεντζάκης 10 (2), Σλούκας 1, Καλαϊτζάκης 4, Παπανικολάου 3 (1), Κατσίβελης, Σαμοντούροβ 5 (1), Αντετοκούνμπο Κ. 11, Αντετοκούνμπο Θ. 2, Μήτογλου 20 (1)

Μαυροβούνιο (Μπόσκο Ράντοβιτς): Άλμαν 9 (1), Βούτσεβιτς 13 (1), Σλάβκοβιτς 4, Χατζιμπέγκοβιτς 5 (1), Σιμόνοβιτς 11 (1), Βούτσελγιτς, Γιοβάνοβιτς 4, Νίκολιτς, Ντρόμπνιακ 11 (2), Κλγιάγιτς 4

