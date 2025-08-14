Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Αθλητισμός

Η Βένους Γουίλιαμς επιστρέφει στο US Open στα 45 της και καταρρίπτει ρεκόρ 44 ετών

Η Βένους Γουίλιαμς επιστρέφει στο US Open στα 45 της και καταρρίπτει ρεκόρ 44 ετών Φωτογραφία: AP Photo/Nick Wass
Με wild card θα συμμετάσχει στο US Open η Βένους Γουίλιαμς.

Στα 45 της χρόνια, η Βένους Γουίλιαμς επιστρέφει στο US Open έχοντας εξασφαλίσει wild card για το κυρίως ταμπλό του τουρνουά που ξεκινά στις 18 Αυγούστου.

Έτσι, θα γίνει η γηραιότερη που συμμετέχει στο μονό του US Open από το 1981, όταν η Ρενέ Ρίτσαρντς πήρε μέρος στα 47 της, σύμφωνα με τη διεθνή ομοσπονδία τένις.

Το πρώην Νο1 στον κόσμο επέστρεψε στο τένις τον προηγούμενο μήνα. Με την πρώτη νίκη της στο DC Open έγινε η γηραιότερη τενίστρια που κερδίζει ματς μονού στο WTA Tour μετά τη Μαρτίνα Ναβρατίλοβα, η οποία τα κατάφερε στον πρώτο γύρο του Γουίμπλεντον το 2004, στα 47 της χρόνια.

Η Βένους Γουίλιαμς- που έχει κατακτήσει 7 τίτλους σε Γκραν Σλαμ στο μονό και 14 στο διπλό με την αδελφή της Σερένα, είναι αυτή τη στιγμή στη θέση 654 της παγκόσμιας κατάταξης. Στο US Open θα συμμετάσχει και στο μικτό διπλό, με τον επίσης Αμερικανό Ράιλι Οπέλκα.

Πηγή: CNN

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο: Τι θα συμβεί με τους ανέμους, «καθαρό» το τοπίο από καύσωνα

Ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο: Τι θα συμβεί με τους ανέμους, «καθαρό» το τοπίο από καύσωνα

Συναγερμός για καρκινογόνες ενώσεις από τον καπνό στην Πάτρα: 3 φορές πάνω από το όριο

Συναγερμός για καρκινογόνες ενώσεις από τον καπνό στην Πάτρα: 3 φορές πάνω από το όριο

Πέθανε η Πόπη Χριστοδούλου, η αγαπημένη «υπηρέτρια» της Ντάλιας από το «Πάρα Πέντε»

Πέθανε η Πόπη Χριστοδούλου, η αγαπημένη «υπηρέτρια» της Ντάλιας από το «Πάρα Πέντε»

Πυρκαγιές: Επικοινωνιακές ασκήσεις στα αποκαΐδια

Πυρκαγιές: Επικοινωνιακές ασκήσεις στα αποκαΐδια

Φωτιά τώρα: Μάχη με τις φλόγες στη Χίο, διάσπαρτες εστίες στην Πάτρα, υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Κερατέα

Φωτιά τώρα: Μάχη με τις φλόγες στη Χίο, διάσπαρτες εστίες στην Πάτρα, υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Κερατέα

ΑΣΕΠ - Ειδική Αγωγή: Καταγγελία για αδικαιολόγητο αποκλεισμό από τους προσωρινούς πίνακες της 2ΕΑ/2025

ΑΣΕΠ - Ειδική Αγωγή: Καταγγελία για αδικαιολόγητο αποκλεισμό από τους προσωρινούς πίνακες της 2ΕΑ/2025

Επανάσταση στον καρκίνο της ουροδόχου κύστης – Νέα θεραπεία εξαλείφει τους όγκους στο 82% των ασθενών

Επανάσταση στον καρκίνο της ουροδόχου κύστης – Νέα θεραπεία εξαλείφει τους όγκους στο 82% των ασθενών

Πώς θα φτιάξετε το πιο υγιεινό σάντουιτς με λίγες θερμίδες και υψηλή θρεπτική αξία – Τα 4 υλικά των διαιτολόγων

Πώς θα φτιάξετε το πιο υγιεινό σάντουιτς με λίγες θερμίδες και υψηλή θρεπτική αξία – Τα 4 υλικά των διαιτολόγων

FDA: Εγκρίθηκε η πρώτη θεραπεία κατά της βρογχεκτασίας

FDA: Εγκρίθηκε η πρώτη θεραπεία κατά της βρογχεκτασίας

Τα 4 ροφήματα που ενισχύουν την υγεία του εντέρου, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Τα 4 ροφήματα που ενισχύουν την υγεία του εντέρου, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Μόνικα Σέλες: Η θρύλος του τένις αποκάλυψε ότι πάσχει από μυασθένεια Gravis

Μόνικα Σέλες: Η θρύλος του τένις αποκάλυψε ότι πάσχει από μυασθένεια Gravis

Αθλητισμός
Η Βένους Γουίλιαμς επέστρεψε στο τένις, στα 45 της (Βίντεο)

Η Βένους Γουίλιαμς επέστρεψε στο τένις, στα 45 της (Βίντεο)

Αθλητισμός
«Βόμβα» από Τσιτσιπά: Σε ένα χρόνο θα ξέρω αν θα συνεχίσω

«Βόμβα» από Τσιτσιπά: Σε ένα χρόνο θα ξέρω αν θα συνεχίσω

Αθλητισμός
Σάκκαρη - Πουτίντσεβα: Άγριος καυγάς μετά τον αγώνα στο Μπαντ Χόμπουργκ (Βίντεο)

Σάκκαρη - Πουτίντσεβα: Άγριος καυγάς μετά τον αγώνα στο Μπαντ Χόμπουργκ (Βίντεο)

Διεθνή

NETWORK

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

ienergeia.gr
Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

ienergeia.gr
Γιατρός Χάρβαρντ: «Αυτό το ρόφημα επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα»

Γιατρός Χάρβαρντ: «Αυτό το ρόφημα επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα»

healthstat.gr
Πώς θα φτιάξετε το πιο υγιεινό σάντουιτς με λίγες θερμίδες και υψηλή θρεπτική αξία – Τα 4 υλικά των διαιτολόγων

Πώς θα φτιάξετε το πιο υγιεινό σάντουιτς με λίγες θερμίδες και υψηλή θρεπτική αξία – Τα 4 υλικά των διαιτολόγων

healthstat.gr
Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

ienergeia.gr
FDA: Εγκρίθηκε η πρώτη θεραπεία κατά της βρογχεκτασίας

FDA: Εγκρίθηκε η πρώτη θεραπεία κατά της βρογχεκτασίας

healthstat.gr
Τα 4 ροφήματα που ενισχύουν την υγεία του εντέρου, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Τα 4 ροφήματα που ενισχύουν την υγεία του εντέρου, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

healthstat.gr
Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

ienergeia.gr