Η Βένους Γουίλιαμς επιστρέφει στο US Open στα 45 της και καταρρίπτει ρεκόρ 44 ετών

Με wild card θα συμμετάσχει στο US Open η Βένους Γουίλιαμς.

Στα 45 της χρόνια, η Βένους Γουίλιαμς επιστρέφει στο US Open έχοντας εξασφαλίσει wild card για το κυρίως ταμπλό του τουρνουά που ξεκινά στις 18 Αυγούστου.

Έτσι, θα γίνει η γηραιότερη που συμμετέχει στο μονό του US Open από το 1981, όταν η Ρενέ Ρίτσαρντς πήρε μέρος στα 47 της, σύμφωνα με τη διεθνή ομοσπονδία τένις.

Το πρώην Νο1 στον κόσμο επέστρεψε στο τένις τον προηγούμενο μήνα. Με την πρώτη νίκη της στο DC Open έγινε η γηραιότερη τενίστρια που κερδίζει ματς μονού στο WTA Tour μετά τη Μαρτίνα Ναβρατίλοβα, η οποία τα κατάφερε στον πρώτο γύρο του Γουίμπλεντον το 2004, στα 47 της χρόνια.

Η Βένους Γουίλιαμς- που έχει κατακτήσει 7 τίτλους σε Γκραν Σλαμ στο μονό και 14 στο διπλό με την αδελφή της Σερένα, είναι αυτή τη στιγμή στη θέση 654 της παγκόσμιας κατάταξης. Στο US Open θα συμμετάσχει και στο μικτό διπλό, με τον επίσης Αμερικανό Ράιλι Οπέλκα.

