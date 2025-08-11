Εθνική ανδρών: Στο ΕΡΤNEWS τα φιλικά και η πρώτη φάση του Ευρωμπάσκετ - Το πρόγραμμα

Οι ημέρες και οι ώρες των ματς της εθνικής ομάδας μπάσκετ ανδρών.

Το ΕΡΤNEWS θα καλύψει τηλεοπτικά τα φιλικά της εθνικής ομάδας μπάσκετ ανδρών με το Μαυροβούνιο και τη Γαλλία, το τουρνουά Ακρόπολις, αλλά και την πρώτη φάση του Ευρωμπάσκετ. Οι ημέρες και οι ώρες των ματς της εθνικής μπάσκετ που θα προβάλει το ΕΡΤNEWS Πέμπτη 14 Αυγούστου

19:00 Φιλικός αγώνας, Ελλάδα - Μαυροβούνιο Τετάρτη 20 Αυγούστου

20:00 Τουρνουά Ακρόπολις, Λετονία - Ελλάδα Πέμπτη 21 Αυγούστου

20:00 Τουρνουά Ακρόπολις Ιταλία - Λετονία Παρασκευή 22 Αυγούστου

20:00 Τουρνουά Ακρόπολις Ελλάδα - Ιταλία Κυριακή 24 Αυγούστου

20:00 Φιλικός αγώνας, Ελλάδα - Γαλλία Πέμπτη 28 Αυγούστου

21:30 Ευρωμπάσκετ, Ελλάδα - Ιταλία Κυριακή 31 Αυγούστου

15:00 Ευρωμπάσκετ, Γεωργία - Ελλάδα Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

15:00 Ευρωμπάσκετ, Ελλάδα - Βοσνία Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν