Αθλητισμός

Εθνική ανδρών: Στο ΕΡΤNEWS τα φιλικά και η πρώτη φάση του Ευρωμπάσκετ - Το πρόγραμμα

Εθνική ανδρών: Στο ΕΡΤNEWS τα φιλικά και η πρώτη φάση του Ευρωμπάσκετ - Το πρόγραμμα Φωτογραφία: EUROKINISSI
Οι ημέρες και οι ώρες των ματς της εθνικής ομάδας μπάσκετ ανδρών.

Το ΕΡΤNEWS θα καλύψει τηλεοπτικά τα φιλικά της εθνικής ομάδας μπάσκετ ανδρών με το Μαυροβούνιο και τη Γαλλία, το τουρνουά Ακρόπολις, αλλά και την πρώτη φάση του Ευρωμπάσκετ.

Οι ημέρες και οι ώρες των ματς της εθνικής μπάσκετ που θα προβάλει το ΕΡΤNEWS

Πέμπτη 14 Αυγούστου
19:00 Φιλικός αγώνας, Ελλάδα - Μαυροβούνιο

Τετάρτη 20 Αυγούστου
20:00 Τουρνουά Ακρόπολις, Λετονία - Ελλάδα

Πέμπτη 21 Αυγούστου
20:00 Τουρνουά Ακρόπολις Ιταλία - Λετονία

Παρασκευή 22 Αυγούστου
20:00 Τουρνουά Ακρόπολις Ελλάδα - Ιταλία

Κυριακή 24 Αυγούστου
20:00 Φιλικός αγώνας, Ελλάδα - Γαλλία

Πέμπτη 28 Αυγούστου
21:30 Ευρωμπάσκετ, Ελλάδα - Ιταλία

Κυριακή 31 Αυγούστου
15:00 Ευρωμπάσκετ, Γεωργία - Ελλάδα

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου
15:00 Ευρωμπάσκετ, Ελλάδα - Βοσνία

Τζόκερ: Στα Καλύβια ο τυχερός που με μόλις 6 ευρώ κέρδισε 100.000 ευρώ

Σκλαβενίτης: Κατοχύρωση του σήματος «Σπιτική Κουζίνα by Sklavenitis» και σχέδια επέκτασης

Έρχονται νέες αυξήσεις στα ενοίκια με τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα

Πότε ξεκινάει η κυνηγετική περίοδος 2025 - 2026

Γιατί ο Μητσοτάκης αρχίζει να παίρνει (;) αποστάσεις από το Ισραήλ

Τα μεγάλα πολιτικά ερωτήματα του φθινοπώρου

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Πέθανε η ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή, σε ηλικία 77 ετών - Πνίγηκε στους Φούρνους Ικαρίας

Το τσάι που συνδέεται με τη μακροζωία, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

Σχεδόν 400 άνθρωποι πνίγονται στην Ελλάδα τα καλοκαίρια – Οι οδηγίες του ΕΟΔΥ

Πόσα υγιή χρόνια ζουν οι Ευρωπαίοι - Η θέση της Ελλάδας

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

EuroBasket 2025: Τα κανάλια μετάδοσης των αγώνων της Εθνικής

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φόρεσε ξανά την εμφάνιση της Εθνικής ομάδας (Εικόνες)

Eurobasket γυναικών 2025: Back to back Πρωταθλήτριες Ευρώπης οι Βελγίδες

Ελλάδα-Τουρκία 72-83: Εκτός προημιτελικών του Eurobasket γυναικών η Εθνική μας, ηττήθηκε στο ΣΕΦ

