Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ ζητάει βεβαίωση χρημάτων από τον Σαββίδη για τη νέα Τούμπα

«Δεν μας κάνει μία βεβαίωση χρημάτων από τράπεζα του Ροστόφ», ανέφερε και στη συνέχεια, τόνισε: «Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα της πόλωσης, ο ΑΣ ΠΑΟΚ δεν υπήρξε ο σκηνοθέτης αυτού του αδιεξόδου. Και το στοιχείο που απουσιάζει είναι η ενημέρωση. Και αυτό δρα ως αρνητικός καταλύτης για περαιτέρω όξυνση και μεγαλύτερη διχασμό».

Ο υπεύθυνος Επικοινωνίας του ΑΣ ΠΑΟΚ, Θανάσης Κωνσταντινίδης, μίλησε για τους λόγους που δεν υπεγράφη το μνημόνιο συνεργασίας με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τη Νέα Τούμπα και αναφέρθηκε και στον Τέλη Μυστακίδη.

Παράλληλα, ανέφερε ότι θα συσταθεί τεχνοκρατική ομάδα που θα συμβουλέψει τον Ερασιτέχνη και τόνισε πως ο Α.Σ. ζητάει proof of funds από το Σαββίδη, ευρωπαϊκής τράπεζας.

«Δεν μας κάνει μία βεβαίωση χρημάτων από τράπεζα του Ροστόφ», ανέφερε και στη συνέχεια, τόνισε: «Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα της πόλωσης, ο ΑΣ ΠΑΟΚ δεν υπήρξε ο σκηνοθέτης αυτού του αδιεξόδου. Και το στοιχείο που απουσιάζει είναι η ενημέρωση. Και αυτό δρα ως αρνητικός καταλύτης για περαιτέρω όξυνση και μεγαλύτερη διχασμό.

Δεν προτίθεμαι να πλέξω κάποιο εγκώμιο του νυν προέδρου της ΠΑΕ, γιατί δεν μου αρέσουν, και δεν αρέσουν και στον ίδιο. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι εδώ δεν κρινόμαστε σε επίπεδο προσφοράς ή ηθικής ακεραιότητας, υπάρχει μία τεράστια θεσμική ευθύνη στις πλάτες του ΑΣ ΠΑΟΚ. Ο ΑΣ ΠΑΟΚ δεν αμφισβήτησε ποτέ τον Ιβάν Σαββίδη. Το μόνο που έπραξε είναι να μην δώσει λευκή επιταγή σε ένα έργο, τεράστιας σημασίας.

Το έγγραφο που υπεβλήθη από την ΠΑΕ, δεν συνιστά μνημόνιο. Το έγγραφο της ΠΑΕ για το προσύμφωνο εκχώρησης δικαιωμάτων προς την ΠΑΕ, δεν περιέχει καταλυκτικές ημερομηνίες, σημείο εξόδου με ευθύνη της άλλης πλευράς, δεν εμπεριέχει ρήτρα κινδύνου, ανωτέρας βίας, ούτε και ημερομηνίες -οροσήμων και αποπερατώσεων των εργασιών. Επομένως μιλάμε για ένα προσύμφωνο το οποίο στερείται πλήρως δεσμευτικών στοιχείων και επαρκούς ασφάλειας.

Η μόνη πρόβλεψη η οποία αναφέρεται στη παράγραφο 2.4, όπου και πάλι δεν αναφέρονται ημερομηνίες καταλυκτικές, ούτε περιγράφονται οι απαιτούμενοι τύπου των εγγυήσεων. Θα ήθελα λοιπόν εφόσον δημοσιεύθηκε αυτό το προσύμφωνο, να συμβουλευτεί ο καθένας από εμάς τον δικηγόρο του για να λάβει την πρέπουσα απάντηση. Αν το προέτρεπε ή τον απέτρεπε να υπογράψει ένα τέτοιο έγγραφο. Δεν αμφισβητήσαμε τις προθέσεις του Ιβάν Σαββίδη, αλλά δεν πήραμε το ρίσκο να υπογράψουμε αυτό το έγγραφο, γιατί διαγράφονται μεγάλες απειλές. Δεν μπορεί να υπογραφεί από κανέναν μας.

Η ενότητα δεν εξασφαλίζεται μέσω προτροπής παραιτήσεων. Αλλά με διάλογο σεβασμού και θεσμικής ισονομίας, οποιαδήποτε άλλη ενέργεια οξύνει την κατάσταση. Ο ΠΑΟΚ όταν ήταν διχασμένος, κινδύνεψε. Υπαινιγμοί πολιτικών συμφερόντων, τους αποκρούουμε με αγανάκτηση Δεν είμαι εκπρόσωπος του Μυστακίδη, δεν τον γνωρίζω καν. Ο κ.Μυστακίδης επέλεξε την οδό της χαμηλούς έκθεσης.Επομένως σε ότι αφορά τις δύο προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι, δεσμευθήκαμε για πλήρη εμπιστευτικότητα. Εάν μετά από λίγες ημέρες η ΠΑΕ θεώρησε ότι έπρεπε να άρει τη συμφωνία, είναι δικό της θέμα.

Ο ΑΣ δεν λειτουργεί με λίστα αναμονής έργων, ούτε να υποδείξει τον εκάστοτε επενδυτή σε ποια τμήματα θα μπει. Οι πόρτες του ΑΣ ΠΑΟΚ είναι πάντα ανοικτές. Ελάτε να συζητήσουμε, να διαφωνήσουμε αλλά όχι να διχαστούμε».

{https://www.youtube.com/watch?v=1AMFb_N5TGs}