Ελλάδα - Ισραήλ: Η ώρα του αγώνα - Να ακυρωθεί ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ

Στη Λεμεσό ο αγώνας. «Είναι η ώρα για άμεσες κυρώσεις, σε όλα τα επίπεδα».

Η Εθνική Ανδρών μετά τη Σερβία, αντιμετωπίζει απόψε Κυριακή (10/8) το Ισραήλ του Ντένι Αβντίγια στο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό.

Ο αγώνας προετοιμασίας θα αρχίσει στις 20:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ1 ενώ στις 17:00, η Σερβία θα κοντραριστεί με την οικοδέσποια Κύπρο.

Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά να ακυρωθεί ο αγώνας Ελλάδας - Ισραήλ.

«Την στιγμή που στην Γάζα ο λιμός σκοτώνει χιλιάδες ανθρώπους, τη στιγμή που ο Νετανιάχουεπισημοποιεί τον στόχο της εθνοκάθαρσης, την ώρα που η μία χώρα μετά την άλλη καταγγέλλουν τις γενοκτονικές πολιτικές, την ώρα που Παλαιστίνιοι αθλητές σκοτώνονται σε δημόσια θέα, η σωστή συμβολική επιλογή είναι η μη συμμετοχή της εθνικής ομάδας μας στον φιλικό αγώνα μπάσκετ με το Ισραήλ.

Στο πλαίσιο των απαιτούμενων κυρώσεων για τις οποίες μιλήσαμε εγκαίρως, πρέπει να ξεκινήσουν και οι κυρώσεις στις αθλητικές ομάδες του Ισραήλ αλλά και στις εθνικές του ομάδες, όπως αντίστοιχα είχε γίνει με τις ρωσικές ομάδες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Είναι η ώρα για άμεσες κυρώσεις, σε όλα τα επίπεδα, για κατάπαυση του πυρός, ειρήνη και αναγνώριση του Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους».

Υπενθυμίζεται πως αν κι αγωνίστηκε ξανά χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, η Εθνική Ελλάδας έδειξε πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο απέναντι στην υπερπλήρη Σερβία, το πάλεψε ως το φινάλε, αλλά εντέλει γνώρισε την ήττα με 76-66 στην πρώτη ημέρα του διεθνούς τουρνουά μπάσκετ ανδρών «EcommBx Cup», που διεξάγεται στη Λεμεσό της Κύπρου.

Χωρίς τον ηγέτη και σούπερ-σταρ της, ο οποίος είχε μείνει στην Αθήνα και θα υπολογίζεται στα επόμενα φιλικά, αλλά και τους Βασίλη Τολιόπουλο κι Όμηρο Νετζήπογλου, η «γαλανόλευκη» ομάδα έκανε στο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού ένα εξαιρετικό πρώτο δεκάλεπτο (26-26) έχοντας ξανά ως κορυφαίο τον Ντίνο Μήτογλου (18π.).

Οι Σέρβοι, ωστόσο, είχαν περισσότερες λύσεις «πρώτης γραμμής», τον σπουδαίο Νίκολα Γιόκιτς (23π., 17ρ., 4ασ. σε 26:51) σε μεγάλα... κέφια και πιο «καθαρό» μυαλό στο φινάλε για να φτάσουν στη νίκη.

