Τελικός Κυπέλου Μπάσκετ: Δικογραφία κατα 8 φιλάθλων για απειλές σε διαιτητές

Οι φίλαθλοι, από τους επιφανείς με ακριβά εισιτήρια σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, καλούσαν από άγνωστους τηλεφωνικούς αριθμούς και έστειλαν απειλητικά και υβριστικά μηνύματα στους λογαριασμούς των διαιτητών στα social media.

Οκτώ φίλαθλοι κατηγορούνται για απειλές σε βάρος διαιτητών στους τελικούς του μπάσκετ στις 30 Μαΐου και 1η Ιουνίου του 2025 μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν οκτώ άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για, κατά περίπτωση, απειλή και παράβαση της νομοθεσίας για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές και οι οκτώ είναι φίλαθλοι και μάλιστα από τους επιφανείς, με ακριβά εισιτήρια. Όσον αφορά το περιστατικό, μετά το πέρας των ανωτέρω αγώνων, οι κατηγορούμενοι προέβησαν σε σωρεία κλήσεων από άγνωστους τηλεφωνικούς αριθμούς σε βάρος των διαιτητών, ενώ παράλληλα έστειλαν απειλητικά και υβριστικά μηνύματα στους λογαριασμούς τους στα social media.

Στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης προανάκρισης που διενεργήθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας για τον εντοπισμό των δραστών, αλλά και κατόπιν επισταμένων ερευνών, τακτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία των οκτώ κατηγορουμένων και πιστοποιήθηκε η εμπλοκή τους στο περιστατικό.

Το υλικό που συγκεντρώθηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.