Άλμα στα πλέι οφ με σούπερ απόδοση στην Interwetten!

Τόσο κοντά, τόσο μακριά… Παναθηναϊκός και ΑΕΚ συνεχίζουν την προσπάθειά τους για να βρεθούν στην League Phase ευρωπαϊκών διοργανώσεων για την φετινή αγωνιστική περίοδο και απόψε προστίθεται στην προσπάθειά τους και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φιλοδοξεί να τα πάει πολύ καλύτερα από τον συμπολίτη του Άρη.

Το Τριφύλλι, μετά τον αποκλεισμό από την Ρέιντζερς στο Champions League, υποδέχεται στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League την πάντα επικίνδυνη Σαχτάρ Ντόνετσκ (Πέμπτη 07/08, 21:00), χωρίς μάλιστα δύο παίκτες – σημεία αναφοράς όπως ο Τάσος Μπακασέτας και ο Φώτης Ιωαννίδης.

Η Ένωση, στην σκιά της μεταγραφικής «βόμβας» του Λούκα Γιόβιτς, ταξίδεψε στην Κύπρο για να αντιμετωπίσει τον Άρη Λεμεσού (07/08, 19:00), με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στα πλέι οφ του Europa Conference League.

Ο Δικέφαλος του Βορρά, τέλος, κάνει επίσημο ποδαρικό στην σεζόν υποδεχόμενος στην κατάμεστη Τούμπα την Κυπελλούχο Αυστρίας Βόλφσμπεργκερ (07/08, 20:00) για το Europa League, με ηγέτη τον Γιάννη Κωνσταντέλια, μετά την παραμονή του νεαρού Έλληνα μπαλαδόρου, παρά τις… σειρήνες από Γερμανία μεριά.

Η Interwetten.gr παίζει… μεγάλη μπάλα σε τριπλό ταμπλό και σούπερ απόδοση 26.83, η οποία προκύπτει από παρολί με επιλογές Bet Builder από τις αναμετρήσεις των τριών εκπροσώπων του ελληνικού ποδοσφαίρου που φιλοδοξούν να ανταμώσουν με τον Ολυμπιακό στις League Phase του Σεπτεμβρίου.

Έχουμε και λέμε: «Διπλό» της ΑΕΚ στην Λεμεσό και Over 1,5 γκολ συνολικά, νίκη του ΠΑΟΚ και anytime σκόρερ τον Κωνσταντέλια και Over 2,5 γκολ συνολικά στο Ολυμπιακό Στάδιο και anytime σκόρερ τον Κάρολ Σφιντέρσκι.

Σε μια εβδομάδα σηκώνουν αυλαία η αγγλική Premier League, η ισπανική La Liga και η γαλλική Ligue 1, δίνοντας το δυνατό έναυσμα για μια ακόμα συναρπαστική ποδοσφαιρική σεζόν, ενώ λίγες ημέρες αργότερα εκκινούν η ιταλική Serie A και η γερμανική Bundesliga.

Και, μαζί με την έναρξη των μεγάλων πρωταθλημάτων, αλλά βεβαίως και της ελληνικής Super League, την παράσταση κλέβει το Ευρωμπάσκετ και η προσπάθεια της Εθνικής Ελλάδας να κατακτήσει μετάλλιο μετά από 16 χρόνια, με δεκάδες προσφορές για στατιστικά παικτών και όχι μόνο.

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Το καλοκαιρινό φρούτο που θρέφει τα καλά βακτήρια του εντέρου

ΠΟΕΔΗΝ σε Γεωργιάδη για τις ελλείψεις στα νησιά

Τα φρέσκα ψάρια του Αυγούστου – Οφέλη στην υγεία

ΙΣΑ: Παρέμβαση για να εφαρμοστεί ο νόμος για τον προσωπικό ιατρό και στους ιδιώτες παιδιάτρους

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Conference League: Οι αντίπαλοι Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στα playoffs – Όλα τα ζευγάρια

«Βόμβα» από την ΑΕΚ - Έκλεισε τον Λούκα Γιόβιτς και έρχεται άμεσα στην Αθήνα

Κώστας Καρβουναρίδης στο Dnews: Η ΑΕΚ, η Παλαιστίνη, η ΟΥΕΦΑ και ο Μπρεχτ

Conference League: Πρόκριση για την ΑΕΚ, 0-0 με την Χάποελ Μπερ Σεβά

ΙΣΑ: Παρέμβαση για να εφαρμοστεί ο νόμος για τον προσωπικό ιατρό και στους ιδιώτες παιδιάτρους

ECDC: Νέο εργαλείο για τον περιορισμό της ιογενούς ηπατίτιδας στις ευρωπαϊκές φυλακές

Νέα μελέτη εστιάζει στα οφέλη του γάλακτος χαμηλών λιπαρών στην υγεία

ΠΔΜ: Παράταση της Διαβούλευσης για τη Σ.Μ.Π.Ε. του σχεδίου δημιουργίας μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμμάτων Ενεργειακών Πρώτων Υλών

ΓΓΠΠ: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση συναγερμού αύριο σε Αττική, Στερεάς Ελλάδας και Πελοπόννησο

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση να απαντήσει αν γνώριζε για τις αιγυπτιακές θέσεις πριν από την παρουσίαση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Προ των πυλών το 8o Athens Investment Forum με θέμα «H Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης. ΕAIFυκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο Περιβάλλον»

Το καλοκαιρινό φρούτο που θρέφει τα καλά βακτήρια του εντέρου

