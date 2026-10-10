Τι δείχνουν τα στοιχεία.

Το μήλο και το αχλάδι συγκαταλέγονται στα πιο δημοφιλή φρούτα, προσφέροντας πολύτιμα θρεπτικά συστατικά και σημαντικά οφέλη για την υγεία.

Όταν όμως πρόκειται για τη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα, ποιο από τα δύο αποτελεί την καλύτερη επιλογή;

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Verywell Health, το αχλάδι φαίνεται να έχει ένα μικρό προβάδισμα έναντι του μήλου, κυρίως χάρη στην υψηλότερη περιεκτικότητά του σε φυτικές ίνες και στον ελαφρώς χαμηλότερο γλυκαιμικό του δείκτη.

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι και τα δύο φρούτα μπορούν να ενταχθούν σε μια ισορροπημένη διατροφή, ακόμη και όταν απαιτείται προσεκτική παρακολούθηση των επιπέδων γλυκόζης.

Γιατί το αχλάδι έχει μικρό προβάδισμα

Ο γλυκαιμικός δείκτης αποτελεί ένα μέτρο που δείχνει πόσο γρήγορα ένα τρόφιμο αυξάνει το σάκχαρο στο αίμα.

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Στην περίπτωση του αχλαδιού, ο δείκτης υπολογίζεται περίπου στο 30, ανάλογα με την ωριμότητα του φρούτου, ενώ για το μήλο βρίσκεται κοντά στο 36. Και οι δύο τιμές θεωρούνται χαμηλές.

Ένα μέτριο αχλάδι περιέχει περίπου 5,5 έως 6 γραμμάρια φυτικών ινών, έναντι περίπου 4 γραμμαρίων που προσφέρει ένα αντίστοιχου μεγέθους μήλο.

Οι φυτικές ίνες επιβραδύνουν την πέψη και την απορρόφηση των σακχάρων, συμβάλλοντας στη σταδιακή αύξηση της γλυκόζης μετά το γεύμα.

Από την άλλη πλευρά, τα μήλα περιέχουν πολυφαινόλες, όπως η κερκετίνη, οι οποίες έχουν μελετηθεί για την πιθανή συμβολή τους στην ευαισθησία του οργανισμού στην ινσουλίνη.

Πώς να καταναλώνουμε τα φρούτα για καλύτερο έλεγχο

Σημαντικό ρόλο δεν παίζει μόνο η επιλογή του φρούτου, αλλά και ο τρόπος κατανάλωσής του.

Οι ειδικοί συνιστούν να προτιμάμε ολόκληρα φρούτα, κατά προτίμηση με τη φλούδα τους, καθώς έτσι διατηρούνται περισσότερες φυτικές ίνες και ωφέλιμες φυτικές ενώσεις.

Αντίθετα, οι χυμοί και οι πολτοποιημένες μορφές των φρούτων μπορούν να προκαλέσουν ταχύτερη αύξηση του σακχάρου.

Επιπλέον, ο συνδυασμός ενός μήλου ή αχλαδιού με ξηρούς καρπούς, σπόρους ή λίγο τυρί μπορεί να επιβραδύνει την απορρόφηση των υδατανθράκων.

Η ποσότητα έχει επίσης σημασία, με ένα μέτριο φρούτο να αποτελεί μια ενδεικτική μερίδα.

Πηγή verywellhealth.com