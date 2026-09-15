Ο Δρ. Γεώργιος Τζίμας παρουσιάζει τη νέα εποχή στην εκπαίδευση των χειρουργών.

Σημαντικό ορόσημο για την ελληνική χειρουργική κοινότητα αποτελεί η διοργάνωση του 1ου Πανελληνίου Workshop Ρομποτικής Χειρουργικής Ήπατος, Παγκρέατος και Χοληφόρων, από το αντίστοιχο Τμήμα του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ.

Σε μια εποχή όπου η ιατρική τεχνολογία εξελίσσεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, η μετάβαση στη ρομποτική πλατφόρμα DaVinci ανοίγει νέους δρόμους στη διαχείριση μερικών από τα πιο απαιτητικά και υψηλού κινδύνου περιστατικά της Γενικής Χειρουργικής. Με αφορμή αυτή την πρωτοβουλία, ο Διευθυντής του Τμήματος Χειρουργικής Ήπατος, Παγκρέατος και Χοληφόρων του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ, Δρ. Γεώργιος Τζίμας, μιλά για τη σημασία της βιωματικής εκπαίδευσης των νέων αλλά και των εμπειρότερων χειρουργών, τη σύμπραξη με τον διεθνούς φήμης Καθηγητή John Martinie, τα ουσιαστικά οφέλη της ρομποτικής τεχνολογίας για τον ασθενή, καθώς και για το πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αναμένεται να διαμορφώσει το μέλλον των χειρουργικών επεμβάσεων.

- κ. Τζίμα, διοργανώνετε το 1ο Workshop Ρομποτικής Χειρουργικής Ήπατος, Παγκρέατος και Χοληφόρων σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Υγεία. Ποιο είναι ο στόχος σας πίσω από αυτή την πρωτοβουλία και τι σηματοδοτεί για την ελληνική χειρουργική κοινότητα;

Έίναι πολύ μεγάλη τιμή αλλά και πολύ μεγάλη ευθύνη η διοργάνωση από το Τμήμα Χειρουργικής Ήπατος, Παγκρέατος και Χοληφόρων του Νοσοκομείου Υγεία του πρώτου Πανελληνίως Workshop Ρομποτικής Χειρουργικής Ήπατος, Παγκρέατος και Χοληφόρων.

Ο στόχος μας πίσω απ’ αυτή την πρωτοβουλία είναι να εισάγουμε νεώτερους αλλά και πιο έμπειρους χειρουργούς, με εμπειρία στην ανοικτή κλασική χειρουργική, στη χειρουργική Ήπατος, Παγκρέατος και Χοληφόρων με τη χρήση του ρομποτικού συστήματος DaVinci, σε θεωρητικό, πρακτικό και τεχνικό επίπεδο.



- Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ζωντανή παρουσίαση περιστατικού καθώς και πρακτική εξάσκηση σε σύνθετες αναστομώσεις. Ποια είναι η σημασία αυτής της βιωματικής εκπαίδευσης για έναν νέο χειρουργό;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

To πρόγραμμα όπως έχει δομηθεί, θα περιλαμβάνει “live demonstration” δηλαδή ζωντανή παρουσίαση περιστατικού η οποία θα γίνει στις αίθουσες του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ και κατόπιν θα υπάρχει - μαζί με τα θεωρητικά μαθήματα - και πρακτική εξάσκηση για σύνθετες αναστομώσεις σε προπλάσματα τα οποία προσομοιάζουν πάρα πολύ στον πραγματικό ιστό, στο εκπαιδευτικό κέντρο του οικοσυστήματος ISLE.

Η σημασία αυτής της βιωματικής εκπαίδευσης είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί δίνει μία πραγματική «hands on εμπειρία» σε κρίσιμα ζητήματα στην ρομποτική χειρουργική, όπως φερ’ ειπείν στην σωστή τοποθέτηση των trocar κατά τη διάρκεια του χειρουργείου αλλά επίσης είναι σημαντική και η πρακτική εξάσκηση με τη χρήση της ρομποτικής κονσόλας σε αναστομώσεις, όπως η παγκρεατική ή η χολοπεπτική αναστόμωση.

- Η χειρουργική ήπατος και παγκρέατος θεωρείται από τις πιο σύνθετες και υψηλού κινδύνου ειδικότητες. Πόσο απαιτητική είναι η καμπύλη μάθησης (learning curve) για τη μετάβαση στη ρομποτική πλατφόρμα και ποιος είναι ο ρόλος του προσομοιωτή/workshop σε αυτή τη διαδικασία;



Η Χειρουργική Ήπατος Παγκρέατος και Χοληφόρων θεωρείται από τους πιο τεχνικά απαιτητικούς κλάδους της Χειρουργικής.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η καμπύλη εκμάθησης, αυτό που στη βιβλιογραφία αποκαλείται “learning curve”, είναι αρκετά μεγάλη για την ασφαλή μετάβαση από τα ανοικτά στα ρομποτικά χειρουργεία ήπατος, παγκρέατος και χοληφόρων και σίγουρα πολύ μεγαλύτερη απ’ ό,τι στους υπόλοιπους κλάδους της Γενικής Χειρουργικής.

Παρ’ όλα αυτά, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ότι η μετάβαση αυτή είναι πολύ πιο εύκολη απ’ ό,τι απ΄τα ανοιχτά στα λαπαροσκοπικά χειρουργεία. Ο λόγος για αυτό είναι γιατί η ρομποτική πλατφόρμα με τους άξονες ελευθερίας των εργαλείων και την τρισδιάστατη όραση, προσομοιάζει πολύ περισσότερο στην ανοιχτή χειρουργική απ’ ό,τι η λαπαροσκοπική.

- Στο workshop συμμετέχει ως εκπαιδευτής ο διακεκριμένος Καθηγητής John Martinie, ένας από τους πλέον έμπειρους χειρουργούς παγκοσμίως στον τομέα αυτό. Πώς ενισχύει η διεθνής αυτή συνεργασία το επίπεδο της εκπαίδευσης που προσφέρεται στους Έλληνες ιατρούς;

Ένα απ΄τα πιο σημαντικά στοιχεία - θα έλεγα και συγκριτικά πλεονεκτήματα - του ρομποτικού workshop του Τμήματός μας είναι η συμμετοχή του φίλου μου, Καθηγητή John Martinie, ο οποίος είναι ένας απ΄τους πιο έμπειρους και διάση-μους ρομποτικούς χειρουργούς ήπατος, παγκρέατος και χοληφόρων παγκοσμίως και είναι χαρά μας να τον έχουμε μαζί μας. Ο Καθηγητής John Martinie θα με-ταλαμπαδεύσει τα τεχνικά “tips and tricks” για αυτή την απαιτητική χειρουργική.

Δεν υπάρχει δε καμία αμφιβολία ότι αυτή η διεθνής συνεργασία, η οποία έχει αρχίσει να επεκτείνεται και σε βιβλιογραφικό επίπεδο, ανεβάζει πάρα πολύ τον πήχη για τη μετεκπαίδευση των ελλήνων χειρουργών.

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφέρω ότι ο κ. Martinie - με τον οποίο έχουμε πάρα πολύ στενή σχέση επί έτη - ήταν ο εξ΄ αποστάσεως πρόκτορας / σύμβουλος μας κατά την έναρξη του ρομποτικού προγράμματος επί πανδημίας Covid.



-Έχοντας τη διεύθυνση του Τμήματος Ήπατος, Παγκρέατος και Χοληφόρων τα τελευταία 13-14 χρόνια, ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε στους νεότερους χειρουργούς σχετικά με την ανάγκη συνεχούς εκπαίδευσης στις νέες τεχνολογίες;

Η τεχνολογία στην Ιατρική εξελίσσεται με ιλλιγιώδεις ρυθμούς, κι αυτό συμβαίνει ακόμα και στη Χειρουργική. Γενικά θα έλεγα ότι η Ιατρική σήμερα, είναι σε με-γάλο βαθμό αυτό που λέμε “ technology driven” , οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις νεότερες γενιές χειρουργών αλλά ακόμα και για τους ώριμους χει-ρουργούς να υπάγονται σε διαδικασίες συνεχούς εκπαίδευσης και στις νέες τε-χνολογίες αλλά και σε θεωρητικό επίπεδο.

-Ποια είναι τα ουσιαστικά πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής στη διαχείριση τόσο απαιτητικών περιστατικών (ήπατος-παγκρέατος) σε σύγκριση με τις παραδοσιακές ή λαπαροσκοπικές τεχνικές; Πώς μεταφράζεται αυτό στην ανάρρωση του ασθενούς;

Η ρομποτική χειρουργική στη διαχείριση περιστατικών ήπατος, παγκρέατος και χοληφόρων έχει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με την κλασική ανοικτή χειρουργική, κυρίως σε ό,τι αφορά στο επίπεδο περιεγχειρητικού stress και στην άμεση και βραχυπρόθεσμη λειτουργική αποκατάσταση των ασθενών.

Αυτό οφείλεται στο ότι τα επίπεδα του περιεγχειρητικού πόνου και κατά συνέπεια περιεγχειρητικού stress είναι πολύ χαμηλότερα σε σχέση με το ανοιχτό χειρουργείου.

Έπίσης υπάρχουν πλέον πολλές βιβλιογραφικές μελέτες οι οποίες έχουν συνδέσει τη ρομποτική χειρουργική με χαμηλότερο κίνδυνο περιεγχειρητικών επιπλοκών και περιεγχειρητικής αιμορραγίας με ισοδύναμα ογκολογικά αποτελέσματα.

Δεν υπάρχει δε καμία αμφιβολία ότι σε σχέση με τη λαπαροσκοπική τεχνική, η δυνατότητα επίτευξης πολύπλοκων χειρουργείων είναι πολύ μεγαλύτερη με την ρομποτική τεχνική σε βαθμό που πλέον η λαπαροσκοπική χειρουργική θεωρείται σχεδόν εγκαταλειφθείσα για χειρουργεία ήπατος, παγκρέατος και χοληφόρων.

-Βλέπουμε την τεχνολογία να εξελίσσεται ραγδαία. Πού πιστεύετε ότι κα-τευθύνεται η Ρομποτική Χειρουργική τα επόμενα χρόνια; Θα δούμε σύντομα την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στη λήψη αποφάσεων την ώρα της επέμβασης;

Παρότι η Ιατρική είναι μία κατεξοχήν ανθρωποκεντρική επιστήμη δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία. Αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δε μπορούμε να το αρνηθούμε. Ταυτόχρονα έχουμε και μια έκρηξη στην τεχνητή νοημοσύνη η οποία, νομίζω, θα επηρεάσει το χειρουργικό γίγνεσθαι μέσα στην επόμενη δεκαετία. Πιστεύω ότι η ρομποτική χειρουργική κατευθύνεται σε μία ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης κατά τη διάρκεια του χειρουργείου και υπάρχουν ήδη αρκετά μοντέλα τα οποία βοηθούν πάρα πολύ σε απαιτητικά χειρουργεία κυρίως ήπατος και λιγότερο παγκρέατος παρουσιάζοντας την ανατομία του συγκεκριμένου ασθενούς σε πραγματικό χρόνο και βοηθώντας έτσι στη λήψη αποφάσεων.

Παρ’ όλα αυτά ας μην ξεχνάμε ότι ακόμα και το ρομπότ - αυτή τη στιγμή τουλάχιστον - είναι μια τεχνολογία η οποία κατευθύνεται κατ’ αποκλειστικότητα απ’ τον χειριστή του, δηλ. τον χειρουργό.





Ευχαριστούμε θερμά τον Χειρουργό Ήπατος, Παγκρέατος και Χοληφόρων, Δρ. Γεώργιο Τζίμα, για τις πολύτιμες πληροφορίες που μοιράστηκε μαζί μας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.hpb.gr ή μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε τον κ. Τζίμα σε Facebook και TikTok.