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Ο ΕΟΜ, μέσω ανάρτησης του Υπ. Υγείας στο Χ, διαβεβαιώνει ότι ποτέ δεν χάθηκε μόσχευμα λόγω έλλειψης αίματος και πως οι μεταμοσχεύσεις προτεραιοποιούνται, ενώ ενισχύει τη σημασία της διαρκούς αιμοδοσίας και προσφοράς οργάνων.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, δημοσιοποίησε την ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), η οποία εκδόθηκε ως απάντηση σε ρεπορτάζ της Πέμπτης 20 Αυγούστου.

Το ρεπορτάζ αφορούσε πιθανό κίνδυνο μη διενέργειας μεταμοσχεύσεων συμπαγών οργάνων, λόγω έλλειψης των απαιτούμενων μονάδων αίματος.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του ΕΟΜ

Στην ανακοίνωσή του, ο ΕΟΜ επισημαίνει πως ουδέποτε έχει χαθεί μόσχευμα εξαιτίας έλλειψης αίματος. Τονίζεται ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλα τα μοσχεύματα από εγχώριους δότες να μεταμοσχεύονται σε υποψήφιους λήπτες στην Ελλάδα.

Η μεταμόσχευση χαρακτηρίζεται ως επείγουσα ιατρική πράξη και καλύπτεται κατά προτεραιότητα. Παράλληλα, η συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) και τις αιμοδοσίες των νοσοκομείων παραμένει αποτελεσματική.

Ο ΕΟΜ αναγνωρίζει τις δυσκολίες που προκαλεί η μειωμένη προσφορά αίματος κατά τους θερινούς μήνες για όλες τις ιατρικές πράξεις. Επιπλέον, υπογραμμίζει την εντατική προσπάθεια των Τμημάτων Αιμοδοσίας και του ΕΚΕΑ.

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Τέλος, σημειώνεται ότι τόσο η δωρεά οργάνων όσο και η δωρεά αίματος αποτελούν πράξεις ανθρώπινης υπέρβασης και προσφοράς. Η διατήρηση του πνεύματος προσφοράς θεωρείται διαρκής ανάγκη.

{https://x.com/adonisgeorgiadi/status/2090747637855113398?s=46}