Σε ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, δημοσιοποίησε την ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), η οποία εκδόθηκε ως απάντηση σε ρεπορτάζ της Πέμπτης 20 Αυγούστου.
Το ρεπορτάζ αφορούσε πιθανό κίνδυνο μη διενέργειας μεταμοσχεύσεων συμπαγών οργάνων, λόγω έλλειψης των απαιτούμενων μονάδων αίματος.
Τι αναφέρει η ανακοίνωση του ΕΟΜ
Στην ανακοίνωσή του, ο ΕΟΜ επισημαίνει πως ουδέποτε έχει χαθεί μόσχευμα εξαιτίας έλλειψης αίματος. Τονίζεται ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλα τα μοσχεύματα από εγχώριους δότες να μεταμοσχεύονται σε υποψήφιους λήπτες στην Ελλάδα.
Η μεταμόσχευση χαρακτηρίζεται ως επείγουσα ιατρική πράξη και καλύπτεται κατά προτεραιότητα. Παράλληλα, η συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) και τις αιμοδοσίες των νοσοκομείων παραμένει αποτελεσματική.
Ο ΕΟΜ αναγνωρίζει τις δυσκολίες που προκαλεί η μειωμένη προσφορά αίματος κατά τους θερινούς μήνες για όλες τις ιατρικές πράξεις. Επιπλέον, υπογραμμίζει την εντατική προσπάθεια των Τμημάτων Αιμοδοσίας και του ΕΚΕΑ.
Τέλος, σημειώνεται ότι τόσο η δωρεά οργάνων όσο και η δωρεά αίματος αποτελούν πράξεις ανθρώπινης υπέρβασης και προσφοράς. Η διατήρηση του πνεύματος προσφοράς θεωρείται διαρκής ανάγκη.
{https://x.com/adonisgeorgiadi/status/2090747637855113398?s=46}