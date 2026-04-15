Με μικροβιακή μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του Νοσοκομείου Μυτιλήνης 30χρονη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ από stonisi.gr η 30χρονη παραμένει νοσηλευόμενη στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας από την Κυριακή του Πάσχα έχοντας διαγνωστεί με μικροβιακή μηνιγγίτιδα από πνευμονιόκοκκο. Όπως έχει γίνει γνωστό η νεαρή ασθενής εισήχθη με συμπτώματα που οδήγησαν τους γιατρούς στη διάγνωση της λοίμωξης, ενώ κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της στη ΜΕΘ, προκειμένου να βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση και να λάβει την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου ακολουθεί όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για τη διαχείριση τέτοιων περιστατικών, ενώ η κατάσταση της ασθενούς παρακολουθείται διαρκώς.Οι αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες βρίσκονται σε ενημέρωση, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν ενδείξεις που να προκαλούν ανησυχία για ευρύτερη διασπορά. Η μικροβιακή μηνιγγίτιδα από πνευμονιόκοκκο είναι μια σοβαρή αλλά γνωστή ιατρική κατάσταση, η οποία αντιμετωπίζεται με συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή όταν διαγνωστεί έγκαιρα.Οι γιατροί επισημαίνουν τη σημασία της άμεσης ιατρικής αξιολόγησης σε περίπτωση συμπτωμάτων όπως πυρετός, έντονος πονοκέφαλος ή δυσκαμψία στον αυχένα.