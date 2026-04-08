Κρούσμα μηνιγγίτιδας στο ΑΠΘ: Στη ΜΕΘ 19χρονος φοιτητής, οι πρώτες πληροφορίες.

Συναγερμός σήμανε στο ΑΠΘ μετά τον εντοπισμό κρούσματος μηνιγγίτιδας σε 19χρονο φοιτητή του Τμήματος Κτηνιατρικής.

Ο 19χρονος φοιτητής νοσηλεύεται στην ΜΕΘ νοσοκομείου της Θεσσαλίας από την Μεγάλη Δευτέρα όπου εισήχθη εσπευσμένα μετά την εμφάνιση συμπτώματα όπου κατόπιν ιατρικού ελέγχου αποδείχθηκε ότι πρόκειται για κρούσμα μηνιγγίτιδας.

Από την στιγμή που επιβεβαιώθηκε από τις υγειονομικές αρχές ότι πρόκειται για κρούσμα μηνιγγίτιδας ενημερώθηκε ο ΕΟΔΥ όπου εξέδωσε οδηγίες για χορήγηση χημειοπροφύλαξης σε όσους ήρθαν σε στενή επαφή με τον φοιτητή. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση και βρίσκεται σε εξέλιξη η ιχνηλάτηση των επαφών.

Μηνιγγίτιδα: Τα ύποπτα συμπτώματα

Μηνιγγίτιδα αποκαλείται η φλεγμονή των υμένων που περιβάλλουν και προστατεύουν τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό. Προκαλείται συνήθως από διάφορα μικρόβια και ιούς. Η οξεία μικροβιακή μηνιγγίτιδα έχει σοβαρότερη συμπτωματολογία και εάν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα υπάρχει κίνδυνος νευρολογικών επιπλοκών (μόνιμη βλάβη δομών του εγκεφάλου).

Τα κλινικά χαρακτηριστικά της μηνιγγίτιδας στους ενήλικες είναι η σοβαρή κεφαλαλγία, η αδυναμία κάμψης του αυχένα, ο πυρετός και η μεταβολή του επιπέδου συνείδησης (διανοητική σύγχυση ή διέγερσης). Η αυχενική δυσκαμψία αποτελεί κλασικό εύρημα της μηνιγγίτιδας και εκδηλώνεται συνήθως με αντίσταση και πόνο κατά την προσπάθεια παθητικής κάμψης του αυχένα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Άλλα συμπτώματα αποτελούν επίσης :

Φωτοφοβία

Ραχιαλγία (πόνος στην πλάτη)

Ναυτία

Έμετος

Επιληπτικοί σπασμοί

Εξάνθημα κηλιδοβλατιδώδες αρχικά και πετεχειώδες στη συνέχεια (οι πετέχειες είναι ερυθρά στίγματα στο δέρμα που θα εξαφανίζονται με την πίεση του δακτύλου) εμφανίζεται στο 40-50% των περιπτώσεων μηνιγγιτιδοκοκκικής μηνιγγίτιδας.

Εξάνθημα εμφανίζεται (όχι πετεχειώδες ) και σε κάποιες μορφές ιογενούς μηνιγγίτιδας.

Σε ασθενή με την κλινική υποψία Μηνιγγίτιδας πρέπει να ξεκινά άμεσα η διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων καθώς η νόσος αποτελεί μια δυνητικά θανατηφόρο κατάσταση. Η Διαγνωστική προσέγγιση της μηνιγγίτιδας περιλαμβάνει – αιματολογικό – βιοχημικό έλεγχο (Δείκτες φλεγμονής – γενικότερη κατάσταση του οργανισμού – συνοδά νοσήματα – καλλιέργειες αίματος (σε ποσοστό 40% βοηθούν στον εντοπισμό του υπεύθυνου μικροβίου).