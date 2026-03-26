Το ΥΓΕΙΑ ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης πλήρως ρομποτικής επέμβασης τύπου Beyond-Total Mesorectal Excision (bTME) στην Ελλάδα, μιας εξαιρετικά απαιτητικής και εξειδικευμένης ογκολογικής παρέμβασης για την αντιμετώπιση τοπικά προχωρημένου καρκίνου της πυέλου.

Η τεχνική Beyond-TME (bTME) αφορά επεμβάσεις που υπερβαίνουν τα όρια της κλασικής ολικής εκτομής, εφαρμόζονται σε περιπτώσεις όπου ο όγκος έχει επεκταθεί σε παρακείμενα όργανα ή ανατομικές δομές της πυέλου και συχνά απαιτούν πολυσπλαχνική συναφαίρεση οργάνων. Στόχος είναι η πλήρης αφαίρεση του όγκου και η βέλτιστη πρόγνωση για τον ασθενή.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου ρομποτικά, μέσω μικρών οπών στο κοιλιακό τοίχωμα, χωρίς μεγάλες ανοικτές τομές. Η χρήση του ρομποτικού συστήματος προσέφερε στον ασθενή τη μέγιστη ογκολογική ριζικότητα με το ελάχιστο δυνατό χειρουργικό τραύμα.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας μιας μεγάλης και άρτια συντονισμένης διεπιστημονικής ομάδας. Η χειρουργική επέμβαση πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση του Χρήστου Κοντοβουνήσιου, Διευθυντή της Β’ Χειρουργικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ, με τη συμβολή των αναισθησιολογικών, καρδιολογικών και παθολογικών–λοιμωξιολογικών ομάδων, καθώς και της ομάδας πλαστικής χειρουργικής. Παράλληλα, η υποστήριξη της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας υπήρξε καθοριστική για την ασφαλή μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς, αναδεικνύοντας τη δύναμη της συλλογικής προσπάθειας και το υψηλό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των τμημάτων του Νοσοκομείου.

Σε δήλωσή του, ο Διευθυντής της Β’ Χειρουργικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ, κ. Χρήστος Κοντοβουνήσιος ανέφερε: «Η πλήρως ρομποτική εφαρμογή της τεχνικής Beyond-TME αποτελεί ένα σημαντικό βήμα εξέλιξης στη χειρουργική ογκολογία στη χώρα μας. Η συγκεκριμένη προσέγγιση μας επιτρέπει να επιτυγχάνουμε ριζικές εκτομές ακόμη και σε ιδιαίτερα απαιτητικές περιπτώσεις τοπικά προχωρημένου καρκίνου της πυέλου, με μέγιστη ακρίβεια και σεβασμό στους υγιείς ιστούς. Για τον ασθενή, αυτό μεταφράζεται σε μειωμένο χειρουργικό τραύμα, ταχύτερη ανάρρωση και διατήρηση της ποιότητας ζωής, χωρίς συμβιβασμούς στην ογκολογική αποτελεσματικότητα.»

Η επιτυχής υλοποίηση της επέμβασης επιβεβαιώνει τον ηγετικό ρόλο του ΥΓΕΙΑ στη ρομποτική και ελάχιστα επεμβατική χειρουργική, καθώς και τη διαρκή δέσμευση του στην υιοθέτηση και εφαρμογή των πλέον σύγχρονων διεθνών προτύπων στην ογκολογική αντιμετώπιση - με ευθύνη για τη ζωή.