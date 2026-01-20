Ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι ακολούθησαν διατροφή με μη επεξεργασμένα τρόφιμα κατανάλωναν κατά μέσο όρο 330 λιγότερες θερμίδες, παρότι έτρωγαν περισσότερο.

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε την Τρίτη στο The American Journal of Clinical Nutrition δείχνει ότι οι συμμετέχοντες που ακολούθησαν μια διατροφή με μη επεξεργασμένα τρόφιμα, επιλέγοντας να τρώνε πολύ περισσότερα φρούτα και λαχανικά (σε σύγκριση με ρύζι, κρέας ή βούτυρο) έχασαν περισσότερο βάρος.

Τα δεδομένα έδειξαν ότι όσοι ακολουθούσαν διατροφή με μη επεξεργασμένα τρόφιμα κατανάλωναν πάνω από 50% περισσότερη τροφή (σε βάρος), αλλά λάμβαναν κατά μέσο όρο 330 λιγότερες θερμίδες την ημέρα από εκείνους που έτρωγαν υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα.

«Η άποψη ότι ελκόμαστε από τροφές με περισσότερες θερμίδες υπάρχει εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε στον Independent ο συγγραφέας της μελέτης, καθηγητής Jeff Brunstrom.

«Αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί μια μορφή διατροφικής νοημοσύνης. Όμως, αυτό που υποστηρίζουμε είναι ότι υπάρχουν και άλλες μορφές διατροφικής νοημοσύνης – δεν τρώμε μόνο για τις θερμίδες, και αυτή η μελέτη δείχνει ότι τα μικροθρεπτικά συστατικά παίζουν επίσης ρόλο».

Οι ερευνητές επανεξέτασαν δεδομένα από μια μελέτη του 2019, η οποία είχε αποκαλύψει για πρώτη φορά ότι η διατροφής πλούσιας σε υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική πρόσληψη θερμίδων και αύξηση βάρους.

«Όταν τρώμε υγιεινά, μη επεξεργασμένα τρόφιμα , κατά κάποιον τρόπο εξυπηρετούμε δύο συστήματα», εξήγησε ο καθηγητής Brunstrom στον Independent. «Τρώμε για τις θερμίδες, αλλά πιθανώς ελκόμαστε και από τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε μικροθρεπτικά συστατικά».

Πρόσθεσε ότι, ενώ μπορεί να χρειάζεται να καταναλώσουμε μια θερμιδογόνα μερίδα επεξεργασμένων τροφίμων για να καλύψουμε ορισμένες ανάγκες σε μικροθρεπτικά συστατικά, σε μια πιο φυσική διατροφή υπάρχει μια «ένταση» μεταξύ μακροθρεπτικών συστατικών και θερμίδων που λειτουργεί ως «φρένο» στον αριθμό των θερμίδων που καταναλώνουμε.

Για παράδειγμα, ενώ όσοι ακολουθούσαν την υπερ-επεξεργασμένη διατροφή λάμβαναν το μεγαλύτερο μέρος της βιταμίνης Α από γαλλικά τοστ και τηγανίτες, όσοι ακολουθούσαν μη επεξεργασμένη διατροφή λάμβαναν τη βιταμίνη από σπανάκι και καρότα.

«Αρα μπορούμε να τρώμε περισσότερη τροφή σε βάρος αλλά να λαμβάνουμε λιγότερες θερμίδες», τονίζει ο καθηγητής Brunstrom.

«Η υπερφαγία δεν είναι απαραίτητα το βασικό πρόβλημα. Πράγματι, η έρευνά μας έδειξε ξεκάθαρα ότι οι καταναλωτές που ακολουθούσαν διατροφή με ολόκληρα τρόφιμα έτρωγαν πολύ περισσότερο από εκείνους που έτρωγαν επεξεργασμένα .

»Όμως η διατροφική σύσταση των τροφίμων επηρεάζει τις επιλογές και φαίνεται ότι τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα ωθούν τους ανθρώπους προς επιλογές με περισσότερες θερμίδες, οι οποίες ακόμη και σε πολύ μικρότερες ποσότητες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε υπερβολική ενεργειακή πρόσληψη και, με τη σειρά τους, να τροφοδοτήσουν την παχυσαρκία».

Με πληροφορίες από Independent