Η γρίπη προκάλεσε στο παιδί εγκεφαλίτιδα, μία από τις σοβαρές επιπλοκές της νόσου.

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας νοσηλεύεται με εγκεφαλίτιδα ένα 3χρονο παιδί από τον Βόλο, έπειτα από σοβαρή επιπλοκή που του προκάλεσε η γρίπη. Σύμφωνα με το magnesianews.gr ο 3χρονος παρουσίασε την περίοδο των Χριστουγέννων υψηλό πυρετό, έως 39°C, ενώ τα συμπτώματα επιδεινώθηκαν με συνεχείς εμέτους. Οι γονείς του, ανησυχώντας για την κατάσταση της υγείας του, το μετέφεραν αρχικά στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου εισήχθη στην Παιδιατρική Κλινική και υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, οι γιατροί αποφάσισαν τη διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου εισήχθη άμεσα σε κλίνη της Παιδιατρικής.

Ο 3χρονος που διαγνώστηκε ότι νοσεί με γρίπη εμφάνισε εγκεφαλίτιδα, μία από τις σοβαρές επιπλοκές της νόσου. Το παιδί λαμβάνει ειδική φαρμακευτική αγωγή, ενώ ήδη διαφαίνονται τα πρώτα θετικά σημάδια στην πορεία της υγείας του. Οι γιατροί παραμένουν ωστόσο συγκρατημένοι, αναμένοντας την πλήρη αντίδραση του οργανισμού στη θεραπεία. Σημειώνεται ότι το παιδί δεν είχε εμβολιαστεί για τη γρίπη.

